150人聚帆船中心等不到结果 盼墨士廉国庆送金牌

奥运水翼风筝板决赛夜，逾150名公众齐聚国家帆船中心，支持墨士廉“冲金”，岂料第二场决赛因风力不足延期至星期五（8月9日），众人失望而归；但也有支持者认为，墨士廉若能在国庆日“送上奖牌”，意义更重大。

17岁的墨士廉星期四（8日）在巴黎奥运会男子水翼风筝板决赛登场。为此，新加坡帆船联合会（Singapore Sailing Federation）星期四晚上特意在东海岸公园的国家帆船中心，举办“To The Max”的观赛派对。

到场的支持者大部分为帆船联合会成员和其家人。晚上7时许，大家齐聚在由仓库改造的“宴会厅”，享用主办方准备的自助餐，边聊天叙旧边等待比赛开始。

“宴会厅”挂上多面国旗，还准备了墨士廉的人形看板、灯饰、迷你国旗等，营造出满满的派对与国庆气氛。

全家出动的吴爱珍（44岁，客户总监）与先生带着五岁儿子、近三岁的女儿和75岁的父亲到场，一家人兴奋不已。

“我和父亲过去热衷帆船，这次机会难得，所以带着小孩一起来支持，期待墨士廉胜出，但无论他夺牌与否，我们都以他为傲！”

然而，由于风况不佳，半决赛延迟超过两小时才开赛，原定在晚上9时40分开赛的男子水翼风筝板决赛，也被迫延至11时举行。

半决赛开始时，现场公众便欢呼声不断，尤其墨士廉出场时，大家更是又鼓掌又尖叫，气氛欢腾。

墨士廉在决赛第一轮赛事奋起直追，最终升上第二。岂料进行第二轮决赛时，比赛因风力骤降无法继续，主办方最后宣布将赛事延期到星期五。

众人感失望并陆续在近午夜时离去，但也有支持者持乐观态度，认为墨士廉或将在国庆日为我国争取一面奖牌。支持者李立文（58岁）说：“我很期待他能够送新加坡一面金牌，作为生日礼物。”

完整报道，请翻阅2024年8月9日的《新明日报》。