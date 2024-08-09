59人骑行59公里 欢庆国家59岁生日

为庆祝新加坡59岁生日，实乞纳59个居民骑行59公里，其中三人与国家同岁，包括主管实乞纳区的东海岸集选区议员孟理齐博士。

实乞纳区星期五（8月9日）上午在樟宜海滨公园举行国庆敬礼仪式，1000多名居民还一起做体操，共赏歌舞表演。

庆祝会的重点项目是59名脚踏车骑士，在清晨5时零9分从樟宜海滨公园出发，沿着海岸线骑行到滨海湾花园，再返回起点，全程59公里。

与国家同岁的总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐也参与骑行。他受访时说，大伙儿边骑行边欣赏沿途风景，同时展现了新加坡精神。“虽然途中淋了雨，但大家凭毅力和合作精神，把这项计划执行到底。”

骑士当中最年长的是75岁的居民陈励成，他轻松骑完全程。他从学生时代就热爱运动，曾多次参与123公里的新加坡环岛骑行活动。

他说：“年长者要保持健康，明年我会再来挑战骑行60公里！”

活动现场也创下两项新纪录。590名居民共同制作以国庆为主题的石头画和钥匙扣，最终完成了307块石头画和305个钥匙扣，打破两项《新加坡纪录大全》的纪录。这些集体创作的艺术品将在民众俱乐部展示。

配合健康SG以及新推出的“健康东海岸”计划，今年的国庆活动也强调健康生活。实乞纳民众俱乐部推出了为居民量身定制的实乞纳活跃体操（Siglap Zesty Workout），鼓励大家保持活跃。

孟理齐说：“实乞纳有不少年长居民，因此这个体操也有坐着就可以做的动作，让不同年龄层的居民一起锻炼身体。”