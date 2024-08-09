滂沱大雨无减民众热情 李资政与德义区欢度国庆

国务资政李显龙在国庆日当天，与1000多名德义区民众一起，在“大雨的祝福中”为新加坡庆生。

星期五（8月9日）早上，在德义民众俱乐部举行的国庆敬礼活动，吸引了各个年龄、背景、宗教和种族的德义区居民同庆。国民服役人员、新公民、社区合作伙伴，以及邻近学校的学生也受邀同乐。

来自德义小学、宏茂桥小学、光洋小学、宏茂桥中学等的学生带来多项精彩表演。

在升旗礼进行中途，突然下起滂沱大雨，户外仪式短暂地被中断。

宏茂桥中学少年旅成员傅凯哲（15岁）接受《联合早报》采访时说，他很荣幸作为代表参加了升旗礼，和同区社群一起庆祝新加坡国庆。老天突降大雨让他感到有些遗憾。“我们之前花了很多时间准备。幸好，我们很快地调试过来并完成任务，顺利应对了现场突变。”

在主办方的紧急安排下，民众移步到俱乐部礼堂。李显龙资政与全场民众一起，高声清唱国歌，并齐声宣读信约，大家兴致高昂，热情洋溢。

去年刚入新加坡籍的新公民张译（42岁，数据分析师）带着父母和早已入籍的丈夫儿子一起出席了活动。她说很荣幸能以这样的形式欢度新加坡生日，也倍感意义。“我们通过这样的机会，能多和社群交流互动，小孩也得到了爱国教育的机会”。

李显龙资政也与德义区社区代表和小朋友们一起切国庆生日蛋糕，过后与排起人龙的热情民众合照留念。