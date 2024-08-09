四反对党组非正式联盟 制定宪章列10关注课题

本地四个反对党——国民团结党、红点同心党、新加坡人民党，以及新加坡统一党组成的非正式联盟制定联盟宪章，列出四党共同关注的10个社会课题。

这些课题涵盖民生、就业、住房、公共交通、医疗保健、教育、社会安全网、可持续发展、公积金，以及文化。

这四个政党于去年10月28日签署谅解备忘录，成立名为“The Coalition”的非正式联盟。时隔近一年后，四党星期五（8月9日）配合国庆日，正式推出联盟宪章。

新加坡人民党秘书长谢镜丰、红点同心党秘书长拉维（Ravi Philemon）、统一党秘书长朱来成，以及国民团结党主席冯展良一同走访大巴窑时，公布宪章承诺。

谢镜丰受访时说，他们花了近一年的时间做准备，比较了四个政党的各自宣言（manifesto），并找出四方共同关心的事项，经讨论和协商后，敲定列入联盟宪章的10项承诺。

拉维指说，若联盟中的任何政党在来届大选当选国会议员，将在国会大力推动联盟宪章的十个议题。

这包括确保有公平的最低工资额度、为年长者和残障者提供免费公交服务、探讨更灵活的保健储蓄使用模式、为幼儿教育提供更多津贴、确保弱势群体获基本月入、将环境影响评估纳入法律、为人民提供更多提取公积金的选择等。

四政党不注册成新政党 合作避三角战

谢镜丰指出，联盟成立后，四党除了展开各自的活动，每隔三个月也会一同走访选区；除了大巴窑，他们也已走访了丹戎巴葛、淡滨尼和宏茂桥。联盟接下来也计划更常走访选区，增至每两个月一次。

和正式联盟不同的是，四个政党不会注册成为新政党，或在来届大选中以联盟名义出战，而是在继续建立各自政党品牌的同时，展开多方面合作；这包括集中资源进行宣传、合办公共活动，并避免来届大选出现三角战。此外，他们同意探讨在大选期间借调候选人的可行性，以便更好地分配资源，提高胜算。