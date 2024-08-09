三年前三年后 姐弟国庆日“同时”诞生

三年前国庆日的零时零分，他们迎来第一个女儿，今年同样在8月9日零时整，他们喜迎第二个国庆宝宝，一儿一女凑成一个“好”字，为新加坡送上生日的祝福。

距离第二胎预产期还有约两周时间，刘永锋（38岁，销售助理经理）和张慧贤（36岁，高级执行主管）原本计划着如何为国庆日出生的女儿庆祝三岁生日，但星期四（8月8日）下午张慧贤午睡后见红，于是前往康盛医疗中心待产。

在经历了约八小时阵痛后，8月9日零时零分，张慧贤顺产诞下一名2.8公斤的男婴。

《联合早报》在2021年国庆日曾访问过这对夫妇，他们的大女儿刘思䅰（三岁）出生时也比预产期稍早，赶在国庆日零时零分顺产出生。

家中拥有两名国庆宝宝，夫妻俩笑着说，虽然是有计划生要第二胎，但是完全没想到两个孩子生日会在同一天，还都是零时零分，这样的巧合让他们也十分惊喜。他们一家人会一起观看国庆庆典的直播，并且在出院后为女儿补庆生日。

刘永锋说：“两个孩子在同一天出生，我们感到非常惊喜，简直是一个奇迹！以后每年就可以一起为两个孩子庆祝生日，而且又是国庆日假期，是一件很幸运的事。希望我们每年都可以幸运地拿到国庆庆典的门票。”

张慧贤说，儿子的英文名叫Ayden，目前还没有为儿子取好华文名。她希望两个孩子都可以开开心心、健健康康成长，每年和国家一起成长、庆生。

国庆女宝宝 成新加坡和妈妈生日礼物

竹脚妇幼医院也有一名3.1公斤的女婴在零时零分诞生，争当首个国庆宝宝，和国家一同庆生。

费沙（右）和祖海拉夫妇在国庆日零时零分迎来第二个孩子。生日是8月10日的祖海拉说，女儿健康出生就是最好的生日礼物。（邬福梁摄）

这是费沙（Muhammad Faiz Shah Bin Iskandar Shah，28岁，警察）和祖海拉（Nur Zuhairah Binte Anuar，25岁，文员）夫妇的第二个孩子，他们为女儿取了小名叫Julia。

费沙说，孩子的预产期在8月19日，他们8月8日到医院进行产检时，被告知孩子即将出世，须入院待产。

迎来第二个宝宝的祖海拉喜悦之情溢于言表，她说：“今天是国庆日，我们的女儿在国庆日零时出生，而且明天是我的生日，真的是三喜临门，看到孩子健康，就是我最好的生日礼物。”