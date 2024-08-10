【国庆59】人人各尽一分力 各司其职献家国

“我操作地铁系统让新加坡四通八达。”

“我为大家烹煮实惠的餐食。”

“我应对紧急医疗状况。”

“我们在大自然里的城市呵护花草树木。”

“我们是新加坡。”

国庆庆典最终章，21名来自各行各业的人轮番出现，他们各自扮演不同角色，追逐心中的热忱，凝聚成一个新加坡。

今年的庆典主题——“全民一心，团结一致”（Together, As One United People）正是对这一精神的诠释。这背后，是新加坡人民齐心协力，共同建设美好家园的千万个故事。

无论是小市民还是政务官，都坚守岗位，希望尽自己一分心力，为新加坡打造美好未来。

总理公署高级政务部长陈国明在新加坡武装部队服务时，曾三度筹办国庆庆典，过去两年则作为工运议员，身穿全国职工总会红衣出席国庆庆典。

总理公署高级政务部长陈国明，作为工运议员，身穿全国职工总会红衣出席国庆庆典。（邝启聪摄）

今年是他出任高级政务部长后首次参加国庆庆典。陈国明受访时说，无论以什么身份参加，他始终深怀感激和自豪，接下来更希望为改善本地员工的薪资、福利和就业前景方面尽一分力。

他认为，第四代（4G）团队已准备好带领新加坡前进。“我们须要确保经济蓬勃发展、社会安全稳定，人民精神和目标一致。我希望看到一个让新加坡人拥有深刻认同感、归属感和凝聚力的国家。”

新加坡自建国以来，多次处于惊涛骇浪中，但正是在这样的挑战中，举国上下团结一心，坚强奋斗并不断成长，逐渐成就了今天的模样。

卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤在冠病疫情期间成为政务官，亲睹政府领导层如何层层应对和做出困难决策，带领大家顺利走出冠病阴霾，而这离不开新加坡人的支持。

卫生部兼数码发展及新闻部政务部长拉哈尤在冠病疫情期间成为政务官，亲睹政府领导层如何层层应对和做出困难决策，带领大家顺利走出冠病阴霾。（邝启聪摄）

“我非常荣幸能成为新团队的一员，随着新领导人接棒，进入新加坡发展的下一个时代。”

拉哈尤不久前升任政务部长并加入数码部，她希望我国在迎接数码化转型的浪潮之际，建立能力和韧性，同时确保不让任何人掉队。

首次以政务官身份出席庆典的是律政部兼交通部政务部长穆仁理，以及教育部兼财政部高级政务次长黄伟中。

面对国内外挑战，穆仁理说，总理兼财政部长黄循财领导的4G团队必须全力以赴保障国家的未来，新加坡人强有力的支持也至关重要。

他希望我国能在共同应对问题时继续展现团结的力量，这是新加坡最大的优势。“正当我们自信地展望未来时，我也希望我们尽可能长久地巩固过去累积的经验。”

展望SG60和未来，黄伟中认为，国人须谨记新加坡仍是正在成长、持续奋进的国家，要相互扶持，为新加坡和世世代代的国人做更好更对的事。

“正是开拓和勤奋努力的精神，加上坚定的决心和毅力，才能让我们在充满挑战的世界继续发挥作用。”

不管是在庆典舞台还是生活中，每个新加坡人也希望用自己的方式为国家贡献力量，共同书写属于我们的新加坡故事。

裕廊集选区议员谢曜全：最美好的岁月在前方

裕廊集选区议员谢曜全出现在庆典舞台上，负责带领人民行动党—行动党社区基金会的检阅队伍。

谢曜全说，今年除了是行动党成立70周年和全面防卫40周年，他也将迎来40岁，意义非凡。“我对新加坡的希望是所有国人都能继续意识到最美好的岁月就在前方，并且由大家共同创造。”

最年长表演者 盼启发人们为国家歌唱

新加坡之声银声合唱团的植美蓉（84岁，家庭主妇）是3000多名庆典表演者中最年长的。“年龄只是个数字。我希望启发和激励所有人，不论老少都可以自豪地为深爱的祖国高歌演唱。”

身边围绕着青春洋溢的表演者，让植美蓉充满活力，心态也随之年轻起来。虽然每回前往表演场地都不免感到腿脚不适，但沿途总有年轻表演者主动搀扶和关心她，这份相互扶持的精神让她非常感动。（郑一鸣摄）

从1960年代在街边为国庆庆典步操的军人欢呼喝彩，到如今参与盛大的表演，植美蓉为新加坡的发展与进步动容。“我期待更光明美好的未来，国家一起大胆迈步向前，实现科技进展和可持续发展，人们也更健康长寿。”

兄弟俩记住舞蹈动作齐声为国献唱

表演者许仁语（12岁）和许宸诚（八岁）都有自闭症，却克服了记住舞蹈动作和长时间站着的困难，齐声为国献唱。

许仁语和许宸诚都热爱歌唱，常常一起练习和外出表演。这次庆典兄弟俩虽然不是并肩唱歌，但每次转头看到对方，都能感受满满的力量，紧张感也烟消云散。（郑一鸣摄）

许仁语说，他从中体会到自己并不孤单，朋友和关心他们的人一直在身边；许宸诚则从精锐防卫表演中获得启发。“我长大后想从军，保卫新加坡。”

淅淅沥沥的雨水淋湿了庆典现场，却浇不息人们对未来的希望。

“这个国庆日，我们不应只庆祝所取得的成就，也要铭记日常的善行和付出，让社区更加坚韧。从天未亮就开始为我们准备美食的小贩，到培养国家未来栋梁的教师，每个人在这精彩的故事中，各自扮演着重要角色。展望未来，让我们继续保持韧性、创新和团结。正是这些价值观，让我们成功走到今天。”——杨厝港区议员叶汉荣