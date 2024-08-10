【国庆59】细述建国故事 铸就家的力量拉近心的距离

屋子象征着家庭和社区的联系，花朵象征着个人的成长与绽放，三个爱心拼凑在一起则象征跨代的关怀与深厚的爱意。

庆典现场采用不少多媒体和灯光元素，红白相间，映衬节庆氛围。（林明顺摄）

在国庆庆典的第五幕表演中，新加坡创价学会的700名表演者在合唱团“新加坡之声”演唱的多首温馨曲目中，展示这三种造型，传达包容与团结的重要。尽管每个人有不同之处，只要共同努力，必能打造一个更紧密团结的社会。

国庆表演的第五幕以“包容多元性”为主题，由700名新加坡创价学会和234名合唱团“新加坡之声”的表演者呈献多首温馨曲目。（蔡家增摄）

短片讲述暖心故事

在这之前，现场放映短片《关怀与关爱》，描述四组人物的暖心故事。他们展现了普通新加坡人如何超越自我，为社区和他人带来关怀与支持。

其中一个故事讲述了德瓦南坦（Devanantthan Tamilselvii，32岁）和妻子在2017年创办非营利组织Mental ACT的经历。他们致力于解决心理健康问题，为本地和南亚社区提供心理健康咨询和培训服务。

德瓦南坦坦言，他曾经萌生自杀念头，但他始终坚定地为有心理健康困扰的人提供支持。他希望通过这段影片，让公众更关注心理健康问题，为有需要者提供帮助，建设一个更加包容和关爱的社会。

他说：“我们社区中仍有许多被忽视的问题，心理健康就是其中之一。如果我不分享自己的经历，没人会知道我曾经面临的困境。”

新加坡建国59年的历程充满艰辛，离不开国人的辛勤付出和彼此支持。第三幕带领观众回顾上世纪的先辈如何漂洋过海来到新加坡谋生。

10名乐龄演员拉动船只装置，来自各地、不同种族的移民走下船。他们脸上洋溢着笑容，脚步坚定，每个人都怀着梦想和抱负，企望在这片土地上开启全新人生篇章。

美食传达共同语言

随着舞台转场，轻快欢乐的节奏让人仿佛置身传统夜市。表演者推着小吃推车，重现当年的热闹场景。

本地歌手演唱《新加坡派》《叉烧包》和《炒饭天堂》等多首耳熟能详的曲目，表演者演绎传统夜市的食客，重现当年的热闹场景。（林明顺摄）

美食是新加坡人的共同语言。本地歌手董姿彦、莎扎（Shazza）和四名主持人演唱《叉烧包》《新加坡派》和《炒饭天堂》等经典曲目，唤起许多人的美好回忆。

紧接着，椰浆饭和印度薄饼等三米高的巨型道具，以及上百名身穿鱼圆和九层糕等立体服装的表演者登场，让观众眼前一亮，也倍感亲切。

庆典的最后一幕由本地歌手赵玮珊和43名新艺演艺团的舞者，共同演绎国庆原创歌曲“Horizon”。这首歌曲鼓励大家勇敢前行，共同谱写美好未来。

10几棵仿真榕树这时被搬上舞台，树上的灯光闪烁，与多媒体元素相结合，现场呈现出科幻般的奇妙感，观众仿佛置身外太空，探索未知的世界。

演出进入尾声，本地艺人金文明深情献唱今年的国庆庆典主题曲《携手向前》（Not Alone）。一众表演者回到舞台，肩并肩地随着节奏摆动，犹如温暖的大家庭，与歌词相呼应：当我们看向彼此／就能感受到家的温暖／我们越是团结／就越能走得更远／你我不会孤单。

庆典的演出进入尾声，表演者回到舞台中央，齐声合唱经典的爱国歌曲。（蔡家增摄）

烟花辉映动人旋律

此时，夜空绽放出绚烂的烟花，照亮整个庆典会场。烟花的爆破声和动人的旋律交相辉映，每一朵烟花仿佛都在回应人们心中的自豪与温暖。

公众许伟龙（40岁，工程师）和卓洁思（39岁，会计）已经连续第二年到现场观赏庆典，但与去年不同的是，今年夫妻俩身旁多了10个月大的女儿许哲语。

“今年我们一家三口一起看国庆，相比去年更有家的感觉。我觉得表演很窝心，如第三幕演绎先辈建国时的艰辛，还有以食物为主题的第四幕。LED和多媒体内容也带来了更多的沉浸氛围，让现场观众有一种别具意义的体验。”