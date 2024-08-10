【国庆59】红狮高空翱翔 吉祥物欢腾登场

国庆庆典正式开始的前奏演出，展现了我国活力四射的年轻一代，600多人组成的表演团队为观众带来丰富多彩的表演。

七名体操运动员以优美的韵律操，率先进入政府大厦前大草场舞台。当她们伏在地上时，25名直排滑轮运动员从她们中间飞驰而过，带来视觉刺激和速度反差，现场观众为之惊喜。

25名直排滑轮运动员奔驰入场，接着溜到舞台各处，让坐在不同区域的观众都能近距离捕捉到他们的身影。（蔡家增摄）

前奏环节以轻快的英语歌曲“Let’s Get Loud”带头，逐渐带动观众尽情欢呼，国庆庆典接着正式开始。

飘在空中的六米高吉祥物随着音乐依序入场。鱼尾狮造型的国庆庆典吉祥物“8月”（August）举起右手，带头与观众打招呼，随后出场的还包括公益亲善大使“爱心小象”（Sharity）和礼貌大使“新雅”（Singa）。穿着五彩缤纷服装的表演者簇拥着这些吉祥物，或步行或骑车入场，犹如一场嘉年华。

今年的庆典迎来六个吉祥物。鱼尾狮造型的国庆庆典吉祥物“8月”（August）首先出场，接着出场的是公益亲善大使“爱心小象”Sharity、礼貌大使“新雅”（Singa）、推广核心家庭价值观的“贝奇小兔”（Becky Bunny）、推广体育活动的“尼拉”（Nila），以及环保大使“绿色队长”（Captain Green）。（邝启聪摄）

在他们前方是育英中学乐队，边奏乐边入场。乐队指挥钟嘉颖（16岁）在中三时被推举为乐团团长。她坦言，由于学校乐团是管乐团，团员对于这次这样的演出形式没有任何经验，只能勤加练习。“我们必须从基础步伐练起，付出许多时间和汗水，一步一脚印地走上大舞台。”

全场的亮点项目之一是八名跳伞员从空而降，一一准确落在场中央。从国庆庆典的国民教育演出、预演，到庆典正日的表演，每一次精准和优雅的降落，都展现了红狮跳伞队员的高超技巧，以及无比的坚定与无限的热忱。

这些跳伞员带着祝福翱翔在空中，豪情万丈。当那一顶顶鲜红的降落伞穿过云层，在地面众人眼帘中越来越放大时，大家的心跳随之加速。

首次有两位红狮女队员参加庆典

今年首次有两位红狮女队员参加庆典，她们是黄月珍二级准尉（45岁）和黄佩珊二级准尉（50岁）。她们潇洒的英姿为庆典增添了异彩。

当红狮队员一个接一个徐徐地触及地面，观众们报以热烈掌声和欢呼，全场沸腾。

红狮跳伞环节是每年国庆庆典的亮点之一。今年八名红狮如以往为观众带来精彩表演；红狮顺利降落，观众的喝彩声连连。（林明顺摄）

检阅礼展现团结勇敢精神

每年的国庆检阅礼都是一次国家精神的集中体现，今年的参与者多达2100人，声势令人振奋，彰显了新加坡的团结与勇往直前。

在35支步操队中，有24支来自青年、社会和业界团体。他们以整齐有力的步伐，诠释了“团结一心”（United We Stand）的主题，象征着无论国家面临怎样的挑战，我们始终坚毅前行。

步操队伍也首次走入政府大厦前大草场的观众看台，在观众的近距离呈献“齐步向前步操”（Onward March）。

新加坡武装部队宪兵精准步操队在军乐伴奏下呈献操枪表演，现场顿时“火花四射”。（李冠卫摄）

这次在鸣放21响礼炮向国家元首致敬的环节中，也在滨海湾水域进行了历来最长的水上游行，场面壮观、声势恢宏。

今年的检阅礼结合了九所学校合唱团的音乐视频，其中包括七所特需学校的学生。他们以真挚动人的歌声，展示了新加坡的多元和包容。

突如其来的一阵雨将舞台和座位都淋湿了。雨停后，在场工作人员立即清理舞台积水，为国庆庆典做好准备。（蔡家增摄）

退休夫妇蔡瑞典（76岁）和黄良容 （68岁）上一次观看国庆庆典是18年前，他们没想到今年又有机会来到现场。黄良容的朋友临时无法前来，就把一对门票送给了她。

对于庆典开始前下了一阵雨，蔡瑞典说：“下雨无所谓，能来现场看庆典是个千载难逢的机会。”

黄良容说，鸣放21响礼炮的时候她心中感动。

“我在那一刻感受到，对国家充满了自豪。”