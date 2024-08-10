【国庆59】海陆空战力轮番上阵 精锐防卫表演激动人心

庄严的检阅礼刚结束，国庆庆典的现场气氛瞬间紧张起来。在模拟情景中，我国领空出现不明飞机，新加坡空军部队的两对F-16型战机紧急升空，展开惊险的拦截行动。

第一对战机以惊人速度掠过政府大厦前大草场，紧接着第二对如猛鹰般从国家美术馆后方疾驰而至，直线向上急速攀升，展现慑人的战斗性能和打击威力。F-16战机还与SPYDER地对空导弹系统无缝协作，彰显新加坡空防的强悍实力。

精锐防卫表演堪称今年国庆庆典的重头戏，超过40种装备轮番上阵。新加坡武装部队、警察部队和民防部队，以及公用事业局、红十字会等机构和组织的400名精锐人员参与其中，模拟应对海陆空及数码和民用领域的多重威胁。这场战术演练不仅展示我国面对各种挑战的超强韧性，还通过惊心动魄的场面，令观众切实感受全面防卫40年的深刻意义。

豹2SG型主战坦克秀火力。（李冠卫摄）

在所有环节中，海事表演无疑是扣人心弦的高潮。

滨海湾水域突然出现入侵者，他们在水中抛下简易爆炸装置，海军潜水单位的蛙人紧急出动，化解危机。两架阿帕奇直升机在空中盘旋，首次在庆典中与海军和警察部队的水面部队协同执行任务。

今年国庆庆典精锐防卫表演的海事项目副主管，是35岁的海军潜水单位作战潜水组二级准尉曾伟雄。他受访时说，参演团队自6月15日起经历八次排练。由于滨海湾的练习窗口仅两小时，他们每次都须在清晨7时前完成所有演练。

作为海事国家，我国在打击海盗、确保周边海域安全方面向来不遗余力。表演中，一组海军潜水队员在观众的惊呼声中，成功登上模拟遭劫持的集装箱船，并迅速制服海盗，完成了惊险的营救任务。

警方拦截一辆模拟遭劫持的巴士后，破窗进入解救人质。（唐家鸿摄）

精锐防卫表演海事项目主管李政锐少校（33岁）告诉《联合早报》，这艘集装箱船模型由三大块组成，每一块长约八米、宽约三米，需要七八个人才能推动。不论是储存还是搬运到政府大厦前大草场，都极具挑战性。

表演尾声，新加坡红十字会的义工和一般民众向伤者伸出援手，展现社会的坚韧与团结。这种相互扶持、共同排除万难的精神，正是全面防卫六大支柱——军事、防民、经济、社会、心理和数码领域的坚实后盾。

民防部队的无人驾驶灭火机（Unmanned Firefighting Machine）喷出水幕，能有效协助应对大型火患，减少消防员可能面对的风险。（邝启聪摄）

观众王世美（53岁，会计）告诉记者，精锐防卫表演中，警方迅速破窗进入遭劫持的巴士，并成功制伏歹徒的场景令她印象深刻。“各单位配合得天衣无缝，如果新加坡真的面临这种威胁，我有信心新加坡社会一定能渡过难关。”

陪父母观赏庆典的美以美女校学生廖韵祺（14岁）则说：“我深刻体会到，新加坡的全面防卫就像一张无形的保护网，让我们的生活充满安全感。”