安装两个月新智能行车器出故障 陆交局：五年保修可免费更换

新智能行车器安装两个多月就出现故障，有车主送修后发现，替换组件的手续繁琐，维修还得另外花上三小时，过程耗时又费神。陆路交通管理局说，智能行车器有五年保修期，其间可免费更换，促请遇到问题时联络经销商或修车厂。

配合新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0）日后启用，本地所有新注册的车辆自今年5月1日起，都将安装具备更多功能的智能行车器（On-Board Unit，简称OBU）。

陶姓私人司机（39岁）日前告诉《联合早报》，他的雇主刚购入两个月的丰田埃尔法休旅车，车上的OBU触屏显示器在毫无预警的情况下突然无法运作，一直显现“错误”。

由三个组件组成的OBU，包含安装在挡风玻璃的触屏显示器和传输器，以及装在仪表板下方左侧的处理器。

陶姓司机说，他事后拨电给汽车销售商，对方却告知店内没提供维修服务，因此给了一家位于德福的修车厂地址。他也拨打陆交局的热线询问，经过数轮沟通才敲定维修日期。

“最初安装OBU时，工作人员似乎不太熟悉新器材，耗了一个下午才安装好。没想到安装好才两个多月，触屏显示器突然坏掉，给车主添了不少麻烦。根据我向车行的了解，有不少车主面临同样的问题，得替换组件。”

他补充道，OBU的设计不尽理想，不少车主已给予反馈。车主早前反映，主要是安装在前排乘客座旁的处理器，位置很不理想，造成不小的困扰。他也认为，触屏显示器的字体很小，驾驶者很容易为了阅读字体而分心。

陶姓司机后来预约修车厂，按时上门替换OBU触屏显示器，结果一等就是三个小时。“虽然问题已经解决，但我真心希望流程能更加便捷，而不是带来更大的困扰。”

截至7月底 逾7万辆车已安装OBU

陆路交通管理局发言人答复《联合早报》询问时说，当局将致力于保障所有驾驶者安装OBU的过程顺利。

截至7月底，已有超过7万辆车安装了OBU，其中约四成是电单车，三成是汽车，15%是送货车辆，其余是巴士和德士。“除了在新注册的车辆中安装OBU，不少车主在送修车辆时，也一并安装了OBU。”

发言人说，如果车主发现OBU出现任何问题，可联系经授权的汽车经销商或负责安装的修车厂，或到经授权的OBU检查中心，或联系陆交局的ERP 2.0辅助热线（6377-2255）。

经授权的OBU检查中心和修车厂都经过培训，必要时可协助检测或更换OBU。OBU有五年的保修期，出现任何故障都可免费更换组件。如果OBU出现的问题与安装有关，修车厂是有办法修正故障的。