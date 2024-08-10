行动党杨陞才或回波东巴西服务 沈茂强出席阿裕尼集选区国庆敬礼仪式

阿裕尼集选区出现新面孔，在武吉知马基层服务的商人沈茂强参加巴耶利峇国庆敬礼仪式；该区基层组织顾问、也是人民行动党巴耶利峇支部主席杨陞才受访时不愿就行动党阿裕尼团队会否变动置评，只说一切交由党总部宣布。

巴耶利峇国庆敬礼仪式星期五（8月9日）上午在巴耶利峇高文民众俱乐部举行。沈茂强（55岁）抵达敬礼仪式现场时，记者注意到有一部分基层领袖已经跟他相当熟稔，介绍各居民委员会和邻里委员会的负责人给他认识。

沈茂强是上市公司新晔启华的执行董事兼首席执行官。他在社会服务方面非常活跃，除了是武吉知马公民咨询委员会主席、众弘福利协会主席和华义中学学校咨询委员会主席，也活跃于潮人社团。

当记者问沈茂强是否要换个地方服务时，他没有直接回答，只说：“我过来走走看看，武吉知马已经做了很多年，那边也需要更新。”

现年45岁的杨陞才不愿对行动党阿裕尼团队会否变动置评。他说：“这些请等行动党总部宣布，我们这个团队在上一届大选之后，就已经准备好为民服务。”

2020年大选，行动党阿裕尼团队除了杨陞才，还有赖添发（61岁）、陈惠意（46岁）、蔡荣良（52岁）和山水·卡玛尔（Shamsul Kamar，51岁）。他们目前都是阿裕尼集选区基层组织顾问。

阿裕尼团队预计大洗牌

据悉，除了杨陞才可能调离阿裕尼，这个团队预计还会大洗牌。行动党2020年大选是以三名旧人带两名新人的排阵出征，那时留在团队的是赖添发、蔡荣良和山水。

阿裕尼集选区自2011年以来就是反对党选区，议席已连续三届由工人党夺下。

杨陞才是一名律师，他2022年获增补进入行动党中委会，2017年到巴耶利峇基层服务之前，是行动党波东巴西支部秘书。

目前波东巴西议员司徒宇斌已当选三次，而行动党后座议员一般满三届就会让贤。杨陞才如果调离阿裕尼团队，一般相信他会回到波东巴西。

被问到是否“回老家”服务，杨陞才说他其实从未离开，仍旧在大约10年前设立、为弱势群体提供法律咨询服务的法律诊所帮忙。

“穆仁理模式”调兵遣将 争取缩小选票差距

如果杨陞才调回波东巴西，那意味着行动党再次采用“穆仁理模式”调兵遣将。

目前出任律政部兼交通部政务部长的穆仁理2015年曾参选阿裕尼议席，不过没有成功。2016年补选，曾任武吉巴督行动党支部秘书的穆仁理回到该区参选，成功捍卫前议员王金发因婚外情辞职后悬空的议席。

已两度参选后港区议席失利的后港基层组织前顾问李宏壮，日前也出现在碧山—大巴窑集选区议员锺奇雄于脸书发表的照片中，让人猜测李宏壮会否换个地方上阵。

李宏壮未回答本报询问，锺奇雄则说一切由党总部决定。锺奇雄在2015年首次当选，是两届后座议员。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文受访时分析，目前预计离大选只有不到一年的时间，人们会开始看到潜在候选人悄然出现，但行动党在反对党选区要如何调兵遣将，是一大难题。

他说：“不够重量级的团队是无法帮助行动党拿回选区的，但派一名政务官或一两名比较强的候选人上阵的风险又太大了。”

陈庆文也认为，原属工人党的阿裕尼集选区前议员贝理安因婚外情丑闻离队，行动党可能认为是缩小选票差距的机会。

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授则说，行动党在排阵上或遇到难题，因为好几个集选区都出现缺口，反对党也想借着这个机会扩大版图。

至于司徒宇斌的去向，陈庆文认为这名老将仍有可能上阵，但波东巴西区内的一部分，比如比达达利一带，可能会划入一个集选区，行动党应该是想为选区界线重新划分带来的各种变化做好准备。

陈庆文也认为，那些已经在阿裕尼集选区两次参选失利的基层组织顾问，有可能会调往其他选区。