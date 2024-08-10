【国庆59】雨过天晴新气象 总统总理携民昂首前行

建国59周年之际，我国同时迎来了新总统和新总理，这一里程碑，也标志着国家进入新的发展阶段。

星期五（8月9日）国庆庆典开始前，政府大厦前大草场突降大雨，庆典过程中也伴有小雨，但现场超过3万名表演者和观众热情不减。就如1968年国庆庆典在大雨中进行一样，新加坡人风雨无阻，半个世纪后依旧展现逆势而上的精神。

尚达曼去年9月正式宣誓成为新加坡第九任总统，而我国政府领导团队则在今年5月完成第三代至第四代的交接，由黄循财出任我国第四任总理。两人今年都是第一次以新身份出席这场一年一度的国家盛会。

黄总理乘坐专车抵达会场时，观众以热烈的掌声和欢呼迎接。他入座前，先与前任总理、国务资政李显龙，以及副总理兼贸工部长颜金勇、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和外交部长维文医生一一握手致意。

今年5月15日就任后，首次以总理身份参加国庆庆典的黄循财（前排中）乘专车抵达现场后，在观众的热烈掌声中登上观礼台挥手致意。在他身旁的是同样在5月升任副总理兼贸工部长的颜金勇（左）。（李冠卫摄）

首次检阅国庆仪仗队的尚达曼，在21响礼炮声和现场掌声中，缓步走过仪仗队，与数名士兵简短交流，然后登上检阅礼车绕场一周，向全场挥旗致意。

庆典尾声全场高唱国歌时，镜头捕捉到尚达曼眼眶湿润，与观看庆典的新加坡人一样，被这一刻的团结所打动。

现场播放视频 回顾李显龙资政担任总理20年

时隔20年，李资政在国庆庆典上首次从看台登场。当他挥舞着国旗的镜头出现在大屏幕上，全场立刻响起热烈的掌声和欢呼声，主办方准备的致敬视频，也将氛围推向高潮。

这段2分20秒的视频，不但选取李资政担任总理20年间，以华英巫三语发表的重要讲话，还收录各族民众用四大语言和方言表达的诚挚感谢。

在新加坡的发展道路上，国家领导人固然功不可没，但同样重要的是每一个新加坡人的努力和贡献。

从建国初期辛勤劳作的人民，到多元社会中新加坡人无论身处哪个岗位都能绽放光芒，过去50多年里新加坡取得的成就，先辈们无法想象，而接下来的50年会是如何，答案掌握在新一代领导人和每一位国人手中。

正如黄总理在8月8日首次国庆献词中所说，面对快速变化和动荡的全球环境，政府会投入更多资金，加强社会援助体系、给予有需要的人更多援助，与新加坡人携手，共同打造更美好的新加坡。

中学教师符鐬潣（45岁）今年第一次到现场观看国庆庆典。她期盼能在新一代领导人身上，看到他们独特的风格，并以卓越的领导力，带领新加坡继续前行。

“我希望我们能有更多勇气面对未来的挑战，也能成为一个更有同情心和正念的社会。”

散场时，早前的大雨使地面依然湿滑，工作人员一再提醒大家注意脚下安全，观众也扶老携幼，相互叮嘱。雨过终会天晴，在微凉的晚风中，在一声声温暖的“谢谢”和“明年见”里，新加坡携手迈进了新的一岁。