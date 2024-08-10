本地逾百名公众参与观赛派对 为墨士廉争夺奥运会奖牌助威

新加坡争夺首枚奥运会帆船奖牌，逾百名公众星期五（8月9日）在全国帆船中心观赛，为我国选手墨士廉助威。

风力不足导致在马赛港举行的巴黎奥运会帆船赛延迟开始，使男子水翼风筝板决赛推迟一天到星期五举行。

新加坡帆船协会当天在东海岸公园的全国帆船中心（National Sailing Centre）举行观赛派对，支持者到场观看赛事直播，希望我国选手墨士廉顺利摘下奖牌时一起欢庆。

据记者观察，现场从傍晚6时开始聚集前来观赛的公众。尽管赛事因当地风势延误了近三个小时，但在场观众依旧热情不减。墨士廉领取奥运会奖牌后，与现场观众进行了简短的视讯通话，并以灿烂笑容打招呼，观众则高喊“恭喜”和“我爱你”回应。

墨士廉在领取奥运会奖牌后，与本地支持者进行了简短的视讯通话，并以灿烂笑容同在场者打招呼，现场观众高喊“恭喜”和“我爱你”回应。（何炳耀摄）

公众王伟玲（55岁，助理客服经理）受访时透露，她的生日也落在国庆日，因此得知决赛延误一天的消息后，特意与丈夫前来观赛，希望见证墨士廉夺下奥运奖牌的历史时刻。

“原本我们计划去看国庆日烟花，后来决定来这里为墨士廉打气，虽然希望他能摘下金牌，但他获得铜牌也很不简单，依旧为我国献上了最好的生日礼物。”

三名前帆船国家选手与家人到场助威

三名前帆船国家选手——许圣隆（41岁）、许圣洁（36岁）和杜立莹（39岁）也与家人到场助威。三人都曾代表我国出征2008年北京奥运会；许圣隆是许圣洁的哥哥，也曾出征2000年悉尼奥运会。

杜立莹受访说，墨士廉为我国夺下首枚奥运会帆船奖牌，她感到既兴奋又骄傲。

“今天我带着五岁女儿和七岁儿子来到这里看直播，希望让孩子感受现场热情的氛围，并为墨士廉感到骄傲。”

许圣隆则说：“我非常能够理解墨士廉面临的压力，但他非常有才华，而且具有乐观冷静的心态。我希望他能继续保持这种积极精神，成为新加坡人的榜样，展现无论输赢都竭尽全力的一面。”

针对墨士廉这次的表现，许圣隆说：“能进入奥运决赛的选手都很强，比赛激烈程度可想而知。墨士廉年仅17岁就夺下奥运会铜牌，我们都为他感到骄傲，希望他不要太失望。他还年轻，至少还有机会参加两三届奥运，我们都会支持他。”