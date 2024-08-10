【国庆59】观众热烈掌声致敬 “谢谢李资政”

身为一名新加坡人，意味着什么？

新加坡人会照顾好家庭、老人和孩子们，也会尊重残障者，不放弃任何拯救生命的机会，不抛弃任何一名同胞；新加坡人不分种族和年龄，团结一心、共同努力，互信互助。

这是今年5月卸下总理重任、担任国务资政的李显龙，过去20年间以总理身份在多个场合、以不同语言所描述过的新加坡人缩影。

这也是今年国庆庆典上，主办方为李资政准备的2分20秒致敬视频中，向他表达感谢的每一位新加坡人。

李资政国庆日现身庆典现场，一出场便引来现场公众不间断的掌声和喝彩声。

待他落座，大屏幕忽然从现场欢呼的观众，切换到20年前李显龙宣誓就职总理的那一刻。20年时光荏苒，从带领新加坡应对金融危机到战胜冠病疫情，李资政青丝也成白发，不变的是他对新加坡如一的奉献。

视频中，李显龙最后一次以总理身份发表劳动节讲话后鞠躬致意，便接上来自各种族、各年龄的国人，以各自的语言和方言说出：“谢谢你，李资政。”

与此同时响起的，是持续了约40秒的现场掌声，声浪甚至盖过视频中的一声声感谢。

李资政起身向观众挥旗致意 再次深深一鞠躬

视频播完，李资政起身向观众挥旗致意，并再次深深鞠了一躬，现场观众再次报以热烈掌声，向他表达最诚挚的敬意和感谢。

身为已故建国总理李光耀的长子，李资政从政40年，从2004年起担任总理，直至今年5月15日交棒给新一任总理黄循财后，担任国务资政，继续为这个国家付出。

李资政在今年劳动节集会上所说所愿，每一名国人都听得真切：“愿我们这个小红点，永远都能在世界上闪耀夺目。”