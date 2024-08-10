【国庆59】烈日暴雨无阻 国人游客欢度国庆

先是烈日，然后暴雨，但两者都没有阻止国人自发来到滨海湾庆祝国家59岁生日。

国庆庆典下午约5时30分才开始，不少人提前两个多小时就来到滨海湾中央岬参加由全国职业总会举办的集体庆祝活动。

中央岬空地最多可容纳7500人，下午3时前，该处还是空荡荡的。一些首批抵达的人，进场后开始寻找中意的位置铺设地毯。他们有的选在靠近大屏幕的位置，因为能更清楚看到庆典直播；而有的则青睐更靠近烟花发射地的滨海边。

大雨来临前，大批摄影爱好者来到滨海湾占位准备捕捉精彩的画面。（叶振忠摄）

与往年“自由进出”不同，今年到中央岬的人们大都须要事先报名。职总青年团执行秘书蔡佩云说，职总上一次举办大型国庆庆祝活动已是近10年前的事，希望此次能与新加坡人一起欢庆。

参加当日活动的包括各个年龄层，但以年轻人居多。除了体验国庆气氛和观看烟花秀，许多参与者还与《联合早报》记者分享了他们各自理想，以及对国家前景的不同期待。

暴雨过后，人们继续留在滨海湾从外围观看国庆庆典的一些环节，当中包括战斗机划破长空呼啸而过的精彩画面。（白艳琳摄）

韩慧欣（21岁）下午3时左右与家人来到中央岬，她是南洋理工学院航空系统和管理三年级学生，看好航空业在新加坡的前景，毕业后希望成为航空管理领域的公务员。

谈到国家第四代领导团队，韩慧欣直言还不够了解，“希望他们能够尽快与民众建立更强的相互理解和信任，这是我国取得进一步发展的基础”。

国庆军机表演从新加坡摩天轮上方掠过，形成难得一见的景观。（何家俊摄）

新加坡理工大学机电专业学生林煜智（26岁）希望今后从事软件工程工作。“我从媒体获知国家需要更多软件工程人才，今后只要能为国家做出贡献，无论为政府或企业工作都可以。”

林煜智期待新一代领导更关注国人的精神健康，因为在他看来，学生的课业压力和成人的工作压力都需要得到缓解。他希望国家能提供更多心理咨询服务，当国人遇到压力时可以寻找专家进行心理疏导。

国人对政府很有信心 祝福国家稳步发展

相比林煜智的“精神期待”，谢美妹（56岁，建筑业者）更希望国家能在经济上取得稳步发展。她说：“希望国家能继续繁荣和稳定，不断结交新朋友，日子过得越来越好。”

国庆庆典前，突然下起倾盆大雨。当时，在政府大厦地铁站避雨的杨美莲（74岁，退休）正准备和丈夫及两个孙子一起去观看国庆演出。她的国庆喜悦心情并没有受到天气的影响，并说：“我对新加坡政府一向很有信心，我相信他们也会做得很好。我为他们加油”。

记者在滨海湾多地看到大部分人在阵雨后又回到人潮中。

当中央岬的大屏幕上显示领导人入场，或是响起“新加坡派”等熟悉的旋律时，场内的人都会发出欢呼声，并跟着节奏打节拍。晚上8时，当国庆歌曲《家》（Home）响起时，与会者电子手环的LED灯也随着节奏闪动，象征全民心跳一致，团结向前。当期待已久的烟花秀开始，人们都拿出手机拍照留念，有的还相互拥抱致意。

中央岬庆祝区外，一样聚集着大量国人和游客。

21响礼炮响彻滨海湾，燃起国人的爱国情绪。（唐家鸿摄）

李仕妹（59岁，退休）和新加坡同龄，很开心能在多年后再次到现场观赏国庆庆典。她说：“上一次现场观看国庆庆典是在2005年，今年多亏妹夫上网申请到四张门票，我们才有机会再次到现场欣赏。我们已经申请了15年，这次真的很幸运，终于成功申请到门票。”

来自中国的夫妻刘思华（35岁）和刘梅英（32岁）都是小学教师，他们带着外甥到新加坡旅游。得知星期五是新加坡国庆日，特地来到鱼尾狮公园观看飞行表演和烟花。刘梅英说：“新加坡是非常干净的国际大都市，市民素质也很高，对新加坡的印象很好。今天是第一次看国庆表演，十分期待。”

当日庆典活动虽然人潮如织，但总体井然有序。晚上8时30分庆典结束后，警方和保安人员在滨海湾金沙购物中心协同疏散客流。今年新安装的出入口引导系统，也通过红绿灯转换，在人流密集的出口处上方起到了疏导游客的作用。