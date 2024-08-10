黄循财总理平价球鞋“爆红”

黄循财首次以总理身份出席国庆庆典，脚穿New Balance平价球鞋“爆红”，而且被点出酷似新加坡武装部队的运动鞋。

总理兼财政部长黄循财抵达国庆庆典现场时，可见他穿着一双黑色New Balance品牌的球鞋出场，格外引人瞩目。

黄循财总理穿球鞋出席国庆庆典，引起网民热烈讨论。（国庆直播截图）

专注于幽默内容的本地媒体平台SGAG，星期五（8月9日）晚上贴出这个发现后，马上引起许多讨论。

SGAG就写道：“何必追求穿潮鞋，穿上eMart（军用品零售处）的New Balance球鞋就行了。”

贴文也说，如果总理都穿了，我们大家也都可以效仿。

有网民就点出，总理脚上穿的确实酷似武装部队的专用运动鞋。

武装部队自1995年开始推出专用运动鞋计划，许多国人都称这类运动鞋为“国民球鞋”，因为无论是正在当兵的还是服过役的都穿过。

记者查询过去武装部队推出的专用运动鞋，总理所穿的跟第六代的运动鞋确实有相似处，但是否是同一款目前不得而知。

有网民在贴文留言说，黄循财非常“接地气”，也有网民直呼那款球鞋将会一爆而红。

新加坡武装部队星期五也趁热打铁，在脸书发视频，推广之前推出的升级版运动鞋。可见总理的球鞋，成功引起不少话题。

完整报道，请翻阅2024年8月10日的《新明日报》。