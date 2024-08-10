疑校巴急刹车 女童遭抛飞牙断脸淤青

疑学校巴士忽然刹车，七岁女童从座位被抛飞，一脸砸在扩音器上，导致脸部淤青，还撞断一颗牙齿。

8月1日早上7时，女童父亲法里德（41岁）准备上班时，妻子忽然联系他，指七岁女儿阿丽兹在校巴内跌倒。

法里德受访时说，最初他以为是普通跌伤，看到照片才发现事态严重，得知校方已经联系救护车，他也急忙请假，赶去医院。

他说，抵达医院时刚好看到女儿在担架上被推下救护车。级任老师告诉法里德，根据女儿的朋友和其他目击者，女儿是在校巴司机刹车时，被抛出座位，导致脸部砸向前方的扩音器。

医生为阿丽兹照X光，所幸没有发现骨折。她同时也断了一颗牙齿。

“医生给了她三天病假，并说他已经联系耳鼻喉专科，针对她鼻子的情况进行跟进。”

鼻流血 眼肿痛

返家后，阿丽兹在傍晚称鼻子阻塞，导致她有些呼吸困难，用棉签擦拭时，才发现原来是鼻子出血。法里德帮她冷敷后，让她休息。

法里德观察到接下来几天，女儿的脸部淤青和红肿情况变得严重，尤其是在眼睛周围。法里德说，女儿在事发两天后抱怨眨眼睛时疼痛，他见女儿的淤青不散，甚至变得更严重，便带着女儿再次到急诊室求医。

他透露，女儿脸部还肿胀，所以医生无法判断她的鼻子是否出现畸形，要等到下星期二（13日）复诊时再做详尽的检查。

法里德说，女儿两次看急诊，还有专科看诊和药物费用可通过学校保险支付，但针对巴士公司的索偿，还要等到查阅电眼画面后才看如何处理。

完整报道，请翻阅2024年8月10日的《新明日报》。