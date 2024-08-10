圣淘沙试行 本地首个无障碍海滩步道

圣淘沙推出本地首个无障碍海滩步道，专为轮椅使用者和推着婴儿车的家庭等群体设计，让他们轻松、安全地越过沙滩，更接近海边，享受更舒适的户外体验。

这条T字形步道位于西乐索海滩，从翡翠亭（Emerald Pavilion）往海边延伸，长23米，宽度从2.4米到八米不等，最窄处可同时容纳两台轮椅通行。

步道由坚固的塑料材质制成，具备稳固、防水和防滑特性，可快速安装和拆卸，一般用于体育场、赛马场的地面保护。

无障碍步道让轮椅使用者能尝试水上运动

无障碍海滩步道试点计划，由圣淘沙发展局和新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）合作推出。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期六（8月10日）早上到西乐索海滩主持推介仪式。我国残奥退役泳手吴蕊思以及残障人士福利组织的会员，也受邀出席体验新步道，并提供反馈。

圣淘沙推出本地首个无障碍海滩步道试点计划，活动现场还提供站立式桨板和沙滩轮椅的体验活动。（李冠卫摄）

吴蕊思曾在国外海滩见过类似无障碍步道。她对这项计划表示支持。

“无障碍步道不仅让轮椅使用者可以尝试水上运动，还能让他们享受户外活动，比如与家人在海边野餐。虽然在海滩上铺上无障碍步道看似简单，但这是一个巨大的进步。”

全职看护者曾惠莉（55岁）和丈夫，带着21岁的女儿张巧诗尝试了新步道，并参与了站立式桨板和沙滩轮椅体验活动。

张巧诗患有18号染色体短臂缺失综合征和自闭症，导致她无法行走，身体发育停留在七八岁的状态。

曾惠莉受访时说：“我们通常用大型婴儿车带她出门，但去海滩非常不便，沙滩上难以移动且不安全，所以我们很少来海滩。有了这个无障碍步道，方便多了。”

天生双脚无力的金来（50岁）日常需要电动轮椅代步。她目前在协助弱势群体受雇的商联中心工作。她受访时说，自己有20多年没来到沙滩，这次活动让她感到特别开心。

但她希望步道能更宽敞些，好让使用者有更多活动空间。“希望更多海滩能配备这样的设施，这样轮椅使用者可以多出来走动，推婴儿车的家长也能带孩子来享受户外活动。”

无障碍步道 试行至10月31日

无障碍步道将试行至今年10月31日。公众可通过步道旁的二维码提出反馈，帮助圣淘沙发展局评估计划成效。当局将根据反馈决定是否把步道推广到其他海滩。

西乐索海滩的油污清理工作已完成，并于8月3日重新对外开放，让公众进行水上活动。