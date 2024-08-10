前国会议员王鼎昆出任林邦基层组织第二顾问 协助黄总理照顾居民

马西岭—油池集选区前国会议员王鼎昆出任林邦基层组织第二顾问，协助总理兼财政部长黄循财打理林邦区的基层事务。

马西岭—油池集选区议员苏慧敏星期六（8月10日）在脸书贴文说，黄总理日前在林邦的国庆日晚宴上宣布了这个消息。

王鼎昆星期六受访时说：“感谢总理给我机会为林邦居民服务。能为大家服务是我的荣幸，我会尽所能，全力以赴。”

当被问及接下来的工作重点时，他只答说，期待同居民和基层领袖接触。

王鼎昆目前是新加坡能源集团全资子公司SP PowerInterconnect董事总经理。他在2011年大选时踏入政坛，当年34岁的他代表人民行动党出征三巴旺集选区，当选后负责新的林景分区事务。

到了2015年大选，林景分区在选区重新划分后归入新的马西岭—油池集选区，王鼎昆便转战这个选区。时任文化、社区及青年部长兼通讯及新闻部第二部长黄循财也是在同届大选，从西海岸集选区转战这个选区。王鼎昆2020年退出政坛，替代他上阵的是苏慧敏。

受访政治学者认为，黄总理选择熟悉马西岭—油池基层事务的前议员担任基层组织第二顾问，在意料之内，也同国务资政李显龙当年的做法相似。

李资政是宏茂桥集选区议员，负责德义区基层事务。担任德义区基层组织第二顾问多年的是前议员华素博士。

华素1984年与李资政同时踏入政坛，分别当选博文区和德义区议员。这两个选区仅隔着一条马路，如今都已并入宏茂桥集选区。华素在2001年从政坛退休后，继续为宏茂桥居民服务，也陪同李资政出席社区活动，包括走访选区。

前国会议员殷吉星说：“黄循财身为总理，必须有人全职帮助他，王鼎昆有担任两届议员的经验。”

学者：居民的议员即使是总理 他们也不会被忽略

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文说，王鼎昆熟悉国会议员的工作、了解区内问题，居民也认识他。

林邦区接见选民活动今年5月从星期一改为星期三。黄总理当时在脸书贴文说，若当天傍晚他另有任务，马西岭—油池集选区的其他议员将到场协助。这些议员是人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、任梓铭和苏慧敏，他们各自选区的接见选民活动都在星期一傍晚。

陈庆文指出，除了让集选区内的其他议员帮忙，委任一名前议员担任基层组织第二顾问的安排可为黄总理提供额外帮助。

他说：“这可传递一个信息，就是居民的议员即使是总理，他们也不会被忽略。”