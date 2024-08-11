我国近海水质稳定良好 过去五年极少偏离正常值

漏油事故引起人们对我国监测近海水质的关注，国家环境局在海上安置了八个水质监测浮标，实时监测水质，一旦发现异常可及时采取应对措施。过去五年的海水质量都保持在正常水平，仅有罕见情况下会短暂偏离正常值。

八个浮标分布在南部海域西林暗（Cyrene），以及林厝港、实里达、实龙岗、樟宜、东海岸、大士和德光岛附近海面。环境局于2013年安置好最后一个浮标，这些年通过它们实时监测海水的溶解氧、酸碱值、温度、浊度和营养物等多个环境参数。

根据八个浮标过去五年的平均统计，每公升海水中有约4.3至5毫克的溶解氧，油污介于0.7至1.6微克，酸碱值则在7.5至8.2之间。

环境局答复《联合早报》询问时说，过去五年的水质都在正常水平范围内，并保持稳定，只有在罕见的情况下，水质会偏离正常值，但这往往是一次过且短暂的异常现象，可能的导因包括有船只经过影响了环境条件。

环境局说，实时监测水质至关重要，尤其当油或化学物泄漏、有很多鱼死亡，或藻类快速繁殖等情况发生时，可能影响到附近的养鱼场、海洋生物，以及到海边的公众。

“实时收集数据有助及时评估污染对水质的影响，并拟定应对计划。例如当漏油事故发生时，我们会密切关注事故附近的油污、溶解氧和酸碱值等环境参数，分析泄漏的油是否蔓延至其他地方等。”

环境局解释，浮标收集的数据会传送至中央管理系统，先经过核实检查有否异常，随后通过统计分析评估水质的趋势。当局也会把数据分享给公用事业局和新加坡食品局等，以便相关当局进行监测和采取应对措施。

暂不扩大监测范围

环境局说，八个浮标安置在养鱼场、海水淡化厂引水处，以及有丰富生物多样性的敏感地段等，这些位置是与国家公园局，食品局、公用局，以及新加坡海事与港务管理局商讨后敲定的。

我国2013年在南部海域西林暗安置最后一个浮标，工作人员当时用起重机将重达1000公斤的浮标放置在指定位置，整个过程花了约半小时。（档案照片）

当局定下地段时，也考虑到低潮时有无足够水深以确保浮标保持稳定，以及浮标与航道是否有一定的距离，不影响船只安全航行。

环境局说：“八个浮标的监测范围充足，目前没有扩大监测网络的计划。”

为及早预测和警惕潜在的水质变化，环境局也持续强化水质监测能力，包括改用更精准的传感器；系统的油颗粒模型也升级，可以更准确地预测浮油和焦油球（tar balls）可能漂到哪里，让当局提前派遣清洁人员到场清理，把污染对海洋和海滩的影响降至最低。

气候变化影响水质监测效率

全球暖化和气候变化也影响水质监测效率，例如更频密的强雨可能导致沉积物流入海中，最终堆积在感应器内；海水酸化也可能催化浮标腐蚀，以及传感器和浮标表面磨损等。这些问题可能降低监测的敏感和精准度，并缩短浮标的寿命。

为确保浮标正常运作，环境局的承包商每个月会定时检查漂浮，必要时会维修或更换损坏的部件。当局早前也研发一种智能冲洗系统，能按照预设频率，并在浑浊度升高时自动冲洗和清理传感器，以确保传感器高效运作。

此外，浮标的锚定设计也从单锚改为三点锚定，确保浮标更稳定，可以承受更强的海浪。这种设计也限制了浮标漂移，减少与过往船只相撞的可能。