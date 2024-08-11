大事突发别慌张 不让骗子有机可乘

除了CrowdStrike事件之外，骗子还会在其他引发公众不确定感的公共事件中乘虚而入。

当总部位于美国的网络安全公司CrowdStrike在7月19日引发全球大范围宕机，导致数千台电脑受到影响时，32岁的邓希彧（物流公司项目经理）并不慌张，他相信资讯科技组的同事能够解决问题。

他说：“当我工作的地方网络中断时，我并没有多想。我以为这只是一次普通的故障，资讯科技组会处理好的。”

不过，他反而担心起未婚妻来。30岁的未婚妻是一名土木工程师，那天请假在家，正在用邓希彧的个人电脑。

他为什么会这么担心呢？原来，他自己的电脑每周多达三次会收到诈骗电子邮件，指他的账户已被入侵，还提供佯称能够重置密码的诈骗链接。

“如果她碰到（电脑）问题，可能会点击那些声称能提供解决方案的链接。不过，让我感到欣慰的是，当我发短信询问时，得知没有发生这样的事情。”

骗子乘虚而入

邓希彧的担心是有道理的。新加坡警察部队反诈骗公众教育局助理局长卓开波说，正是事件发生引发人们的不确定感，给了骗子可乘之机。“骗子可能利用引起公众广泛关注的事件来进行诈骗。”

例如，骗子可能利用这些公共事件作为背景，设计骗局并向毫无戒心的用户发送恶意链接，以窃取他们的个人或银行信息。

网络钓鱼的一些常见特点包括：

• 可点击链接，主要来自不请自来或随机的电子邮件、短信、图片或广告

• 虚假的网址 （例如www.m1cr0soft.1234.com.co）

• 不安全的网页（例如网址栏中没有安全锁图标和“https://”的网站）

• 要求提供一次性密码、个人或银行信息

• 提示下载附件或从非官方应用商店下载第三方应用

除了CrowdStrike故障，这里还有一些被骗子乘虚而入的公共事件。

社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）： 骗子今年1月利用佯称可兑换社理会邻里购物券的诈骗链接，诱使受害者披露个人和银行信息。 真正的社理会邻里购物券只会通过RedeemSG的官方链接（go.gov.sg/cdvc和voucher.redeem.gov.sg）发放。

骗子今年1月利用佯称可兑换社理会邻里购物券的诈骗链接，诱使受害者披露个人和银行信息。 消费税补助券（GST Voucher）： 去年8月，网上流传一个假冒的消费税补助券移动应用，骗子利用该应用远程侵入受害者的设备。

去年8月，网上流传一个假冒的消费税补助券移动应用，骗子利用该应用远程侵入受害者的设备。 2024年财政预算案：今年4月，骗子在Telegram消息平台上传播诈骗链接，佯称可协助个人检查是否符合享有预算措施的资格，目的是要骗取个人信息。 事实上，财政部只通过官方网站mof.gov.sg/singaporebudget，发布消息。

报税季：今年早些时候，骗子冒充新加坡国内税务局官员，通过电子邮件佯称要退还税务，欺骗至少六名受害者透露借记卡或信用卡信息。 真正的税务退款会自动处理并直接转入你注册的银行或PayNow账户。

【本系列由新加坡警察部队呈献】