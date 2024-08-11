两青年企业家情义相挺 要让荷兰村地标杂志店重开

荷兰村一家广为人知的杂志专卖店今年5月初关闭后，本地两位企业家主动献力献时间，要让这道在本地存在已久的独特风景线再现。

原在荷兰村主要街道罗弄力步（Lorong Liput）的杂志专卖店Thambi Magazine Store，因商场管理方要将杂志店外的展示区缩小一半，第三代店主森特尔（Periathambi Senthilmurugan，52岁）认为，无法继续展示各类杂志就会失去客户，因此决定在5月5日歇业。

两人多次陪同森特尔 荷兰村寻找合适地点

电玩公司Hidden联合创办人林宇航（38岁）得知后联系上森特尔，在数星期内发起了“Thambi粉丝俱乐部”。他在杂志店原址的墙上贴了偌大的QR码，让支持杂志店重开的公众扫码留下签名（或上网go.hidden.sg/thambi）。至今签名者已有420多个。他也通过这个俱乐部，与关注者分享有关进展。

林宇航找来当建筑师的好友蔡优进（39岁）帮忙，两人在一个多月内，多次陪同森特尔走访荷兰村多个地点，协助物色合适的新店落脚处。

建筑师免费为新店绘制构想图

蔡优进是Spatial Anatomy空间设计公司的创办人。他按可能合适地点和周边建筑，审查相关的规划条例，免费绘制了新店构想图，呈交给有关当局参考，希望尽快让这家地标杂志店重新开业。

有80年历史的杂志店歇业消息传开时，许多居民和老顾客都非常不舍。教育部长陈振声也在脸书发文，透露他与森特尔在荷兰村一带走动，寻找可行的替代地点。

根据陈振声贴出的照片，他们看过的地方包括去年底开业的荷兰村一号商场（One Holland Village）、荷兰村巴刹与熟食中心，以及荷兰村地铁站等。陈振声是丹戎巴葛集选区议员，负责波那维斯达区事务；荷兰村就在波那维斯达区内。

森特尔日前受访时表示，非常感激林宇航和蔡优进的热心帮助，不少老顾客也问他什么时候会重新开业，可是目前还没有好消息，他也感到忧心。

“现在只能走一步算一步，我希望能尽快开业，不然顾客会渐渐忘了这间杂志店。”

森特尔：商场营业模式并不理想

据《联合早报》记者观察，杂志店关闭后，原来所在的地方大门紧闭，没有改作其他用途。记者了解到，森特尔曾考虑在附近一些商场内摆卖杂志，但管理方的一些要求，例如不能售卖商场内其他商店也出售的杂志、摊位不能太大、摆卖时间受限制等，让森特尔作罢。

森特尔过去曾经在商场一角摆摊，但营业模式并不理想。他说，许多顾客是经过杂志店时，被门外架子上琳琅满目的杂志书报所吸引，才驻足翻阅购买，如果不摆出来，很难吸引人。

林宇航和这家杂志店的结缘，是他年少时多次跟着父亲光顾，念中学时也常在下课后从华侨中学搭巴士来看杂志。

他说：“以前要买杂志的时候，第一个想到的就是Thambi。这里能找到五花八门的杂志，非常丰富。”

杂志店关闭前，林宇航不时带五岁的女儿到荷兰村。“我的孩子现在还不会看杂志，但我希望她能看看我年轻时候做些什么，就像我小时候跟着父母来这里翻杂志一样。”

支持杂志店重开 WhatsApp寻宝游戏更详细介绍历史

林宇航透露，他创办电玩公司时，怀旧情怀促使他以荷兰村鲜为人知的历史为题材，设计了第一套可在通讯应用WhatsApp上玩的寻宝游戏，Thambi杂志店便是其中一站。如今为支持杂志店重开，他对这款游戏的内容稍作修改，更详细地介绍杂志店的历史。

蔡优进中学时偶尔也去当时还是森特尔父亲打理的这家店买杂志。他虽然不是常客，但也为它歇业感到惋惜，因为这家设在走廊旁边的杂志店是他们这一代人的生活记忆。

这家老店是森特尔的已故祖父在1940年代打下的基业，从最初只派发报纸到后来专卖杂志，走过80多年，生意跨越家族三代人。森特尔本有意将这盘生意交给目前读大学的女儿，但如今是否能重新开业还说不准。