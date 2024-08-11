新微创手术同时修补三个疝气 比传统手术便宜并减少术后疼痛

48岁巴士车长李教仁，几年前因大肠癌接受开腹手术。手术后，他发现腹部切口处有包块突出，形成了切口疝。

由于工作时间长，加上病情并未对生活造成太大影响，他没立即就医，而是拖了两年。

今年3月，李教仁外出时突然感到腹部胀痛，便前往邱德拔医院急诊部就医。检查发现，他的切口疝（Incisional Hernia）导致小肠嵌入疝囊，引发阻塞和发炎。这种情况须立即处理，否则可能导致肠破裂。切口疝是一种由未完全愈合的手术伤口引起的疝。

幸运的是，经过急救，他的小肠阻塞问题得到缓解，不必进行紧急手术，但要解决疝气的问题，仍须动修补手术。检查还发现，他同时出现两个腹股沟疝（Inguinal Hernia）。

邱德拔医院每年完成达350次疝气手术

邱德拔医院每年完成300次至350次疝气手术，当中75％是腹股沟疝气，15％是脐疝气（Umbilical Hernia），10%是切口疝气。虽然疝气是一种常见病症，但像李教仁这样同时出现三个疝气的情况，非常罕见。

针对李教仁的情况，手术方案有两个：一种是传统的开放手术，另一种是新型微创手术——腹腔镜增强视图完全腹膜外（eTEP）手术。

目前，医生也可针对切口疝，进行传统的微创手术，称为腹腔镜下腹腔内网片修补术（IPOM），但它不适合修补腹股沟疝。因此，eTEP是解决李教仁三个疝气问题的最佳方案。

李教仁说：“对我来说，新微创手术是最理想的选择。”

手术由邱德拔医院普通外科部门顾问医生王伟杰主刀，历时八小时。王伟杰说，这是他职业生涯中最具挑战性的手术。

尽管手术时间长，但因为是微创手术，病人术后康复迅速。王伟杰说，病人通常在术后一天至两天即可出院。

本地唯一受正规eTEP手术培训医生 在日本受训半年

王伟杰也是一名乳房外科医生，对锁孔手术感兴趣。去年，他在日本花了六个月学习新技术，如今是本地唯一接受过正规eTEP手术培训的医生，完成的手术次数也最多。

他在日本受训期间完成了45次eTEP手术，回国后至今完成近20次，且病人没有出现术后并发症。

邱德拔医院去年1月成立疝气治疗中心，王伟杰是负责人。他说，2018年首次发表的eTEP手术，与传统IPOM手术相比，技术要求更高。不过，它为病人带来许多好处，如减轻术后疼痛、减少长期后遗症，并比IPOM便宜一成到两成。

传统IPOM手术需要在腹腔内放置涂层网片，固定时用钉子，这可能增加术后疼痛和费用，并且涂层网片与肠胃长期接触可能导致黏连。

而eTEP手术通过在腹膜外（即腹膜和腹壁之间的空间）创建操作空间来处理和修补疝囊，网片不直接接触腹腔内的肠胃，因此使用了更便宜的无涂层网片，也不需要钉子固定。这不仅减少术后疼痛和恢复时间，还降低了手术成本，并避免可能的黏连后遗症。

王伟杰说，eTEP手术技术含量高，通常需要比传统手术多一倍的时间，因此不适合耐受不住长时间麻醉的病人，包括年长者。但他在不断改进技术，逐渐缩短eTEP手术时间。