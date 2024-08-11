新艺大首届招生反应踊跃 年轻人报读延续艺术梦想与热忱

在共和理工学院修读媒体制作和设计的柯静恩毕业后先工作，为企业设计社交媒体宣传内容；庄楚航在华侨中学参加华文剧团后对表演艺术产生浓厚兴趣，服役后到南洋艺术学院修读戏剧专业文凭课程。

这两名年轻人将在我国新成立的艺术大学继续学习旅程，期待在各自热爱的艺术和设计领域，能有所发挥。

来临这周开课的新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore，简称UAS）由南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办，是我国第一所艺术大学。

新艺大由设在国家设计中心的中央机构UAS负责协调两校项目，并颁授文凭。这所私立大学获政府资助，南艺和拉萨尔依然是独立机构，继续在各自校园开办课程。除了原有课程，新艺大推出八个新的学士和硕士学位课程，当中包括南艺开办的当代华文剧场、亲自然设计（Biophilic Design）荣誉学士学位课程，以及拉萨尔开办的社会未来设计（Design for Social Futures）和国际当代舞蹈实践荣誉学士学位课程等。

首届学士和硕士课程 早前预计超过700名学生

新艺大早前预计，首届学士和硕士课程将有超过700名学生。校方受询时指学生的报读反应踊跃，未透露申请和录取人数。

拉萨尔艺术学院院长迪克逊教授说：“创意对各领域的价值愈加重要，这也带动创意教育的需求。过去几年，学院的申请人数稳步增加，今年也不例外。成立新艺大后推出的新课程也吸引学生报读。例如：音乐治疗硕士学位课程，在报名截止前已超额。”

南艺院长苏惠兰指出，学生对课程的反应踊跃，一些课程的申请超额。“申请者也包括不少理工学院毕业生，以及南艺专业文凭课程毕业生。有相关专业文凭的学生可直接从二年级开始修读大学课程。踊跃反应显示家长和学生对艺术教育的重视。”

庄楚航（27岁）是其中一名“直通”大二的学生。他也凭杰出表现获颁国家艺术理事会—新艺大奖学金，将修读当代华文剧场课程。他接受《联合早报》访问时说，就读华中时参加华岗剧坊后，觉得戏剧很有趣，喜欢通过分析、挖掘、体验来塑造不同人物的过程。

中三那年，他已决定往戏剧发展。担心艺术道路不好走，父母知道后尝试劝说，但这没有改变他的目标。相信是看到他的热忱与坚持，父母渐渐没那么反对。

庄楚航曾参与本地剧团和新加坡福建会馆文化艺术团的演出，包括为“海燕等人”的《同鞋会》担任助理导演。他原本打算读完专业文凭课程后投入剧场工作，或出国深造。

听南艺教师介绍新艺大后，他被课程内容和教学团队吸引，期待向执教的本地戏剧工作者刘晓义、李邪等人学习。

庄楚航说：“虽然表演工作主要看专业经验，不怎么需要学位，但多拥有一些专业知识是好的。有了大学文凭也可以有多方面发展。除了剧场工作，我未来也想从事教学，可两者兼做。我有想过回母校教戏剧，因为那里是我梦想萌芽的地方。”

理工院毕业生工作后 报读新艺大继续深造

另一名“直通”大二的学生柯静恩（22岁）将修读社会未来设计课程。她从理工院毕业后投入职场一年，除了从事营销、宣传内容设计等工作，她也在网上创业，为公司设计社交媒体内容。从构思到制作TikTok视频等题材，她一个人包办。其间，她得知新艺大在招生，决定把握升学机会。

理工学院毕业生柯静恩乐见新加坡艺术大学的成立。她决定把握学习机会，修读拉萨尔艺术学院开办的社会未来设计课程，希望发挥设计专长，为社会需求构思有效的产品和解决方案。（邬福梁摄）

她说：“社会未来设计课程着重在未来需求，学生有更多机会通过设计解决问题。我觉得这很实用，有别于我之前所学的，可以让我拓展知识面。除了设计，我对教学也感兴趣，考虑日后当兼职讲师。能上大学继续学习对未来的事业发展有帮助。”

在两所学院上课的学生也有机会通过新艺大的共同课程，一起上课交流。共同课程包括职业技能、跨学科类的学习。