新艺大首届招生反应踊跃 年轻人报读延续艺术梦想与热忱

胡洁梅

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发布 / 2024年8月11日 5:00 AM
新加坡艺术大学首届学生庄楚航在中学时期发掘自己对剧场工作的兴趣。他将修读南洋艺术学院开办的当代华文剧场课程，希望日后为本地表演艺术发展和教育工作献力。（特约陈福洲摄）
新加坡艺术大学首届学生庄楚航在中学时期发掘自己对剧场工作的兴趣。他将修读南洋艺术学院开办的当代华文剧场课程，希望日后为本地表演艺术发展和教育工作献力。（特约陈福洲摄）

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在共和理工学院修读媒体制作和设计的柯静恩毕业后先工作，为企业设计社交媒体宣传内容；庄楚航在华侨中学参加华文剧团后对表演艺术产生浓厚兴趣，服役后到南洋艺术学院修读戏剧专业文凭课程。

这两名年轻人将在我国新成立的艺术大学继续学习旅程，期待在各自热爱的艺术和设计领域，能有所发挥。

来临这周开课的新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore，简称UAS）由南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办，是我国第一所艺术大学。

新艺大由设在国家设计中心的中央机构UAS负责协调两校项目，并颁授文凭。这所私立大学获政府资助，南艺和拉萨尔依然是独立机构，继续在各自校园开办课程。除了原有课程，新艺大推出八个新的学士和硕士学位课程，当中包括南艺开办的当代华文剧场、亲自然设计（Biophilic Design）荣誉学士学位课程，以及拉萨尔开办的社会未来设计（Design for Social Futures）和国际当代舞蹈实践荣誉学士学位课程等。

首届学士和硕士课程 早前预计超过700名学生

新艺大早前预计，首届学士和硕士课程将有超过700名学生。校方受询时指学生的报读反应踊跃，未透露申请和录取人数。

拉萨尔艺术学院院长迪克逊教授说：“创意对各领域的价值愈加重要，这也带动创意教育的需求。过去几年，学院的申请人数稳步增加，今年也不例外。成立新艺大后推出的新课程也吸引学生报读。例如：音乐治疗硕士学位课程，在报名截止前已超额。”

南艺院长苏惠兰指出，学生对课程的反应踊跃，一些课程的申请超额。“申请者也包括不少理工学院毕业生，以及南艺专业文凭课程毕业生。有相关专业文凭的学生可直接从二年级开始修读大学课程。踊跃反应显示家长和学生对艺术教育的重视。”

庄楚航（27岁）是其中一名“直通”大二的学生。他也凭杰出表现获颁国家艺术理事会—新艺大奖学金，将修读当代华文剧场课程。他接受《联合早报》访问时说，就读华中时参加华岗剧坊后，觉得戏剧很有趣，喜欢通过分析、挖掘、体验来塑造不同人物的过程。

中三那年，他已决定往戏剧发展。担心艺术道路不好走，父母知道后尝试劝说，但这没有改变他的目标。相信是看到他的热忱与坚持，父母渐渐没那么反对。

庄楚航曾参与本地剧团和新加坡福建会馆文化艺术团的演出，包括为“海燕等人”的《同鞋会》担任助理导演。他原本打算读完专业文凭课程后投入剧场工作，或出国深造。

听南艺教师介绍新艺大后，他被课程内容和教学团队吸引，期待向执教的本地戏剧工作者刘晓义、李邪等人学习。

庄楚航说：“虽然表演工作主要看专业经验，不怎么需要学位，但多拥有一些专业知识是好的。有了大学文凭也可以有多方面发展。除了剧场工作，我未来也想从事教学，可两者兼做。我有想过回母校教戏剧，因为那里是我梦想萌芽的地方。”

理工院毕业生工作后 报读新艺大继续深造

另一名“直通”大二的学生柯静恩（22岁）将修读社会未来设计课程。她从理工院毕业后投入职场一年，除了从事营销、宣传内容设计等工作，她也在网上创业，为公司设计社交媒体内容。从构思到制作TikTok视频等题材，她一个人包办。其间，她得知新艺大在招生，决定把握升学机会。

理工学院毕业生柯静恩乐见新加坡艺术大学的成立。她决定把握学习机会，修读拉萨尔艺术学院开办的社会未来设计课程，希望发挥设计专长，为社会需求构思有效的产品和解决方案。（邬福梁摄）

她说：“社会未来设计课程着重在未来需求，学生有更多机会通过设计解决问题。我觉得这很实用，有别于我之前所学的，可以让我拓展知识面。除了设计，我对教学也感兴趣，考虑日后当兼职讲师。能上大学继续学习对未来的事业发展有帮助。”

在两所学院上课的学生也有机会通过新艺大的共同课程，一起上课交流。共同课程包括职业技能、跨学科类的学习。

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