字节跳动169员工食物中毒 莆田自助餐中央厨房获准恢复营业

字节跳动员工食物中毒事件受影响人数达169人，莆田自助餐中央厨房遵循当局要求为设施消毒，让员工重新报读食品安全课程，如今获准恢复运营。另一家食物供应商云海肴纳福城分店若达到当局的要求，也可重新营业。

根据之前报道，当局提供的数字，截至7月31日，字节跳动员工集体食物中毒事件受影响人数达130人，供餐的莆田自助餐中央厨房和云海肴纳福城分店同日也被令暂停营业。

卫生部和食品局星期六（8月10日）发出联合文告更新事件进展说，共有169人因食用了包括莆田在内的两家餐饮提供商向字节跳动位于莱佛士码头一号办公室提供的食物，感染了肠胃炎。当中17人须住院治疗，目前都已出院。

为保护消费者，食品局7月31日要求莆田设在圣诺哥南路的自助餐中央厨房和云海肴纳福城分店暂停营业，直至另行通知。

停业期间，莆田遵照食品局指示，丢弃所有即食食品、解冻食材和易腐食物，并清洗和消毒设施，包括器材、器皿、桌面和地板等。负责处理食物的员工重上和通过了第一级食品安全课程。食品卫生人员也重新参加并通过了新技能资格（WSQ）餐饮卫生审核课程。

针对另一供应商云海肴，食品局回复《联合早报》询问时说，莆田因遵循当局规定实施了相应措施，所以获准恢复运营。云海肴纳福城分店在实施当局要求的措施后，也将会获准重新营业。

当局在文告中说，停业令虽已解除，食品局会继续密切监督莆田自助餐中央厨房，确保它遵守食品安全要求。食品局也将研究肠胃炎事件的调查结果，若发现餐饮业者触犯环境公共卫生（食品卫生）条例，将会采取执法行动。

当局强调，违例者可面对最高2000元罚款；若持续违规，可被处以每天最高100元的追加罚款。

莆田：第三方实验室化验结果 显示无引起食物中毒病菌

莆田发言人回复《联合早报》问询时说，公司根据食品安全流程，保留了在7月30日送往字节跳动办公室的所有食品样本，并将这些食品样本送交独立第三方实验室进行检测和分析。

“化验报告结果证实，所有食品样本均符合食品局制定的食品安全法规，并未在任何样本中检测到引起食物中毒的利斯特菌和沙门氏菌。”

莆田也向因食物中毒事件受到影响的人致以最诚挚的问候与关心。

集体食物中毒事件发生在7月30日，字节跳动不少员工声称吃了公司26楼中餐食堂供应的午餐后上吐下泻，民防部队出动集体消毒车，并用17辆救护车将47人送院治疗。