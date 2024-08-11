国庆邻里嘉年华逾16万人参加 为新加坡献上满满祝福

无人机在夜空中“作画”，一幅幅美图，一句句祝语，为新加坡献上满满的祝福。加上璀璨的烟花、民众的激情欢呼，新加坡59岁邻里生日派对完美落幕。

8月9日国庆隔天（10日），国庆庆典执行委员会和人民协会在碧山、义顺、榜鹅、巴耶利峇，以及波那维斯达五个地点，举办国庆邻里嘉年华，共吸引超过16万人参加。

今年还首次安排了无人机表演，为邻里国庆庆祝活动增添新意。公众洪天恩（48岁，金融界从业员）说：“完全没有料到现场会有无人机表演。这是我第一次观看，太震撼了。希望来年还有。”

五个活动场地是根据我国各区——中部、东北、西北、东南和西南而选定。政要和议员星期六（8月10日）傍晚都到所服务地区的国庆邻里嘉年华，与居民同欢共乐。

国务资政李显龙（第一排右二）星期六抵达碧山的国庆邻里嘉年华现场时，公众欣喜不已，纷纷围上去希望与他拍照握手。李资政也笑容满面，尽可能答允公众拍照留念的要求。（叶振忠摄）

宏茂桥集选区议员、国务资政李显龙约晚上7时30分抵达碧山活动现场时，公众立刻纷纷围上来，希望和他拍照握手。李资政也开心地尽量有求必应，皆大欢喜。

李资政致辞时说：“今年是我们第59个国庆日。59年将近一个甲子，新加坡发生了翻天覆地的变化——从无到有，从穷到可以说是小康社会；从一个前途茫茫的弹丸小岛，到一个充满生机、活力、希望的蓬勃社会和国家。这是我们大家辛苦努力工作的结果和果实。”

李资政：继续团结为新加坡打拼 让我国有个灿烂未来

李资政呼吁国人继续努力，继续团结，继续为新加坡打拼，让新加坡有个灿烂的未来。

他也在脸书贴文中提到，新加坡是个强韧的国家，几十年来取得了长足进步。前路难免有挑战，但随着我们创造共同的未来，人民即是新加坡的集体力量。

“我希望大家继续彼此照顾，关心弱势和有需要的人，用我们的甘榜精神让社会更上一层楼。我们不孤单。让我们团结一致，因为越团结，就能走得越长远。”

暮色降临，在义顺参加国庆邻里嘉年华的公众边看舞台表演，边哼唱国庆主题曲和挥着红白星月国旗，沉浸在国庆的氛围中。（吴先邦摄）

邻里嘉年华星期六下午4时开始，现场除了可观赏歌舞表演、参与手工工作坊，还可一睹新加坡武装部队、民防部队和警察部队的各种装备。

武装部队和内政团队此次展示了41个装备，分布在五个场地。其中，武装部队的V60型无人机和民防部队的进阶无人驾驶灭火机器都是第一次在邻里活动中亮相。

在波那维斯达活动现场最受欢迎的站点，就是新加坡武装部队、警察部队和民防部队的装备展示。成人和小孩顶着烈日排队，希望登上难得一见的装备拍照留念。（邝启聪摄）

受访民众：国庆邻里嘉年华气氛很好 比在滨海湾体验还好

公众王洁贤（45岁，公务员）说，他的儿子对警车和武装部队的坦克车等非常有兴趣。“我觉得邻里嘉年华气氛很好，能拿到国庆礼包，还可以近距离观看烟花，比在滨海湾的体验还好。”

17名西南区社区领袖，包括副总理兼贸工部长颜金勇、国家发展部长李智陞，以及永续发展与环境部长傅海燕出席了波纳维斯达的国庆邻里嘉年华。

颜金勇以华语致辞时指出，新加坡经历了59年的建国历程，但未来路途还很长，必须靠大家继续心连心、手牵手一同努力。

璀璨的烟花在碧山的夜空中绽放，宛如在画布上作画，七彩缤纷的色彩映入公众眼帘，定格在大家的记忆中。（叶振忠摄）

公众陈美丝（43岁，行政人员）与丈夫带着三个孩子来感受国庆的欢腾气氛。“孩子们是第一次在脸上画迷彩和第一次坐军车，他们都很兴奋。”

由30名患有唐氏综合征、自闭症、多动症等特需者组成的合唱团“The Very Special Choir”在波纳维斯达的活动现场，献唱国庆歌曲串烧。

表演者之一的蔡启宏（19岁）透过母亲转达说：“我感到非常开心，我很喜欢国庆日。”