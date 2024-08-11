保障运算减少能耗 创新液体冷却技术让数据中心更环保

生成式人工智能的发展依赖强大的计算能力，但数据中心却是用电大户。数据中心业者Sustainable Metal Cloud（简称SMC），通过冷却液体降温、减少输出的电子数量等方式，在保障运算能力之际，也将打造绿色数据中心，电源使用效率优于资讯通信媒体发展局设立的标准。

设在新科电信媒体（ST Telemedia）数据中心大楼的SMC数据中心“可持续人工智能工厂”，通过微调LLaMa-2-70B大语言模型（LLM），能源消耗比传统方式所需电力减少了45％，每个节点每月产生的二氧化碳也减少2.21吨。

根据长期以来驱动全球数码革命的摩尔定律（Moore’s Law），微晶片上可容纳的晶体管数量，每两年翻倍，也就是说微晶片的性能可以提高一倍。近年来在人工智能领域出现的“新摩尔定律”则主张，未来计算能力的提升，将更多依赖于异构计算（heterogeneous computing）、3D晶片堆叠等创新技术，而非仅靠晶体管密度的增加。

SMC联合创始人兼联合首席执行官柯蒂斯（Oliver Curtis）指出，英伟达的Blackwell B100图像处理器（GPU）机架的热设计功耗（thermal design power, 简称TDP）已经高达70kW（千瓦）。然而，全球数据中心基本上都是为容纳约10千瓦的机架而建造的，仅有5%的数据中心可以处理至少50千瓦的TDP。

TDP是指中央处理器（CPU）或图像处理器在运行应用程序达到最大负荷时，可产生的热量。

柯蒂斯说，SMC在新加坡的数据中心采用液体冷却技术，电源使用效率（power usage effectiveness，简称PUE）仅为1.1。以英伟达的H100图像处理器为例说，若一个数据大厅全是H100图像处理器，能耗可高达14千瓦，但在SMC的数据中心，则可降低至7.7千瓦。

H100已成为全球人工智能业界训练大语言模型和运行生成式AI的热门图像处理器选择。

柯蒂斯说：“如果你能负责任地推广可持续的人工智能，那你应该确保减少用于模型相同性能的输出的电子（electron）数量……我们在新加坡拥有最先进的冷却平台之一。这个平台已证实能在确保一样性能的输出时，显著降低总电子数量。”

根据今年6月发布的MLPerf（Machine Learning Performance）数据，与传统风冷数据中心托管的GPU云相比，参与了GPT-3 175B以及512 H100张量计算核心（Tensor Core）GPU测试的SMC数据中心，可节省最多五成的能源。

MLPerf基准测试是由学术界和工业界共同组成的非营利性组织，旨在建立一个公平、透明且可复现的机器学习性能评估平台。

与德勤合作 以可持续方式推动企业客户接触人工智能

今年7月，SMC还宣布与咨询公司德勤（Deloitte）合作，以最可持续的方式让企业客户接触人工智能。

本地数据中心的用电量占全国总量的约7%。一座数据中心要达到建设局与资媒局的绿色建筑标志白金认证，其PUE至少须达到1.3，数值越低表示效率越高。在此基础上进一步优化PUE，已成业界追求的目标。我国数据中心容量将在下来几年增加至少300兆瓦（MW），“绿色数据中心路线图”将为使用绿色能源的数据中心经营者，额外保留200兆瓦的容量。

我国于2024年5月30日正式推出绿色数据中心路线图，重点在于继续在硬件及软件层面改善能源效率、加速推动数据中心使用绿色能源这两方面，优化本地数据中心的可持续发展。

为支持具1.3或更低PUE的节能数据中心的发展和运营，资媒局将与业界共同制定要求更高的标准及认证。