功绩奖章四名得主 堪称为国服务表率

功绩奖章设立于1962年，颁授给长期为国服务、能力与功绩卓著、忠于职守，堪称表率的个人。今年的国庆奖章授勋榜上有七名功绩奖章得主，今天《联合早报》介绍其中四人：公共卫生理事会前主席爱德华·迪西瓦、内政部常任秘书彭建强、新加坡国立大学校长陈永财教授，以及曾经出任教育总司长的教育部顾问王斯芸。

迪西瓦：多年努力有成果 本地公共卫生习惯改善

多年来积极倡导公共卫生，公共卫生理事会前主席爱德华·迪西瓦认为，公众对于乱丢垃圾、归还托盘和公共厕所清洁度的意识都有所提升，卫生习惯也改善了。

爱德华·迪西瓦（Edward D’ Silva，73岁）从2015年至2023年出任公共卫生理事会主席，是任期最长的主席。出于对公共服务的重要贡献，迪西瓦成为2024年七名功绩奖章得主之一。

获奖令迪西瓦感到谦卑和荣幸。“公众对于乱丢垃圾、归还托盘和公共厕所清洁度的意识达到如今的水平，这对我来说是一段充实的旅程。

“这些年我们必须适应不同的情况，但看到努力取得成果，公共卫生习惯也有改善，让我们满足。”

担任理事会主席期间，迪西瓦推动理事会制定与公众接触和推广良好卫生习惯的项目，理事会在他的领导下也加强了社区工作，提高我国清洁卫生水平。

例如，理事会在2017年推出长达一个月的“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）年度活动，以及2021年启动全国新加坡清洁日，让清洁工停止清扫指定地方的垃圾一天，借此让公众意识到维护环境卫生人人有责。

为提高人们对乱丢垃圾的意识，迪西瓦这些年亲自联系多名议员和多家私人机构，鼓励他们参与捡垃圾活动，另外也安排义工到熟食中心，鼓励食客归还托盘。

此外，迪西瓦曾为公共服务委员会、分层地契局，以及宗教和谐总统理事会服务。目前，他除了是SAA Architects的高级顾问，也继续担任中区社区发展理事会理事和欧亚人协会信托人。

这是迪西瓦第三次获得国庆奖章。他在2014年和2018年分别获得公共服务奖章和公共服务星章。

30年公务员生涯为国贡献 彭建强第四次获国庆奖章

今年功绩奖章（Meritorious Service Medal）的七名得主之一、内政部常任秘书彭建强，不是首次获政府表扬，在数十年的公共服务生涯中，他其实早已多次受勋。

单是国庆奖章，包括这次的功绩奖章在内，彭建强（58岁）就曾四次获得表彰。身为我国抗疫前线的大将，他也于2022年荣膺“应对冠病国家奖章”中的最高殊荣——功绩奖章（冠病）。

这一枚枚的奖章，象征着他在公务员生涯中，一次次为国家所做的贡献。

彭建强2017年接任内政部常秘，在冠病疫情期间领导国土危机执行小组，迅速落实抗疫跨部门工作小组的决策，不断调整安全距离措施和边境限制等。

无论是在危机时刻或和平时期，他都通过制定强有力且有原则的政策和法律，领导内政团队维持法纪，让我国成为全球最安全的国家之一。

2012年至2017年任交通部常秘期间，他则领导团队策划兴建樟宜机场第五搭客大厦和大士港口，以及让地铁服务更可靠。他于2010年至2012年间任律政部常秘。

他接受采访时说，能获得功绩奖章是他的荣幸，同时也是给予那些曾支持他、引导他的同事的肯定。他庆幸过去30年来能与一班好伙伴共事，他说：“很感激在我的职业生涯中，曾担任过许多令人兴奋且有意义的职位。”

彭建强另三次获颁国庆奖章是：2001年公共行政奖章（银）；2007年公共行政奖章（金）；2016年长期服务奖章。

陈永财教授领导国大再攀高峰

“我一直都怀抱着让新加坡国立大学成为全球顶尖学府的愿望。如今通过我们的创新教育项目、开创性的研究，以及充满活力的创业生态，国大已成功地在全球高等教育领域占有一席之地，与众多世界顶尖学府并驾齐驱。”

2018年起担任新加坡国立大学校长，在医疗保健、教育，以及研究与发展领域做出重大贡献的陈永财教授（63岁），获颁今年的功绩奖章。

陈永财是一名数学家，1985年在国大取得一等荣誉学位之后到美国耶鲁大学深造，并在1989年获得博士学位。同年他回返国大任教，历任数学系副主任、理学院院长和国大常务副校长（学术事务）兼教务长。

他2018年从陈祝全教授手中接棒，成为新加坡大学在1980年与南洋大学合并为国立大学后的第五任校长。

授勋颂词指出，陈永财在领导国大实现教育创新、提高研究影响力、扩大创新与职业生态系统，以及吸引顶尖人才方面，扮演了关键角色。

他也是国大医疗组织、新加坡经济发展局，以及国大数理中学董事，并曾在新科研、国立研究基金会、国防社区联系咨询委员会，以及未来经济理事会服务。

这是陈永财第三次获得国庆奖章。在此之前，他在2014年获得公共行政（金）奖章，以及在2018年获得长期服务奖章。

对于这次能够获颁功绩奖章，陈永财感到无比的荣幸与谦卑。

“国大毕业生正在国际舞台上大放异彩，同一届又一届的国大校友一起，为新加坡和全球各地带来深远影响。这份荣誉属于每一位为国大发展付出辛勤努力的成员，包括教职工、学生、校友，以及合作伙伴。”

王斯芸春风化雨40年

40年为教育做出巨大贡献，曾出掌丹绒加东中学与莱佛士书院的教育总司长王斯芸，要把2024年国庆功绩奖章献给新加坡所有老师。

王斯芸（64岁）目前是教育部顾问。他1984年投入教育服务，在维多利亚初级学院当历史教师，并在1993年至1996年间出任丹绒加东中学校长，以及从1999年到2004年出掌莱佛士书院。

他曾经担任教育部学校司司长以及教育部副总司长（课程）。王斯芸2015年4月就任教育总司长，一直到2022年3月31日退休，并从5月1日起担任教育部顾问，继续为教育部做出贡献。

王斯芸也是新加坡考试与评鉴局主席，以及国立教育学院委员会副主席。

王斯芸已经多次获得国庆奖章表彰，包括在2003年获颁公共行政（银）奖章、在2008年获颁长期服务奖章，以及在2012年获颁公共行政（金）奖章。

教育部在授勋赞词中指出，王斯芸为教育做出巨大贡献，在教育总司长任内领导了多个重要的教育政策改革，包括将小六离校考试的T值总积分制改为积分等级制，以及在中学全面落实科目编班计划。

教育部也说，在王斯芸的领导下，教育部推动资讯科技总蓝图的发展，加强公民与品格教育课程，以及将21世纪技能的教学纳入教育体系，确保学生做好准备面对未来的挑战。

在谈到获得表彰的感受时，王斯芸说这项荣誉要献给新加坡所有的老师。“它对我们的工作是一种肯定，社会对教学工作是重视的，我们也能够在教育中以各种方式为学生带来改变。”