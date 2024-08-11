中年男失踪一天 被发现暴毙车内

劳明达一带露天停车场，一名男子被发现暴毙在豪华休旅车内，调查发现男子竟是失踪人口。

这起事件发生在星期六（10日）中午，地点是桥北路第861座熟食中心旁的露天停车场。

《新明日报》接获读者通知，该停车场有人倒毙车内，但具体原因不得而知，数名警员在场调查,。

记者于下午3时许抵达事发地点，目睹现场停有数辆警车，几名警员封锁事发区域，随后黑车也抵达现场。

在现场有一辆白色丰田Alphard休旅车，死者相信就是那辆休旅车的司机。

仵作与警员合力把一名中年男性遗体从后座抬出，放在地面担架上包裹，随后于4时许抬上黑车运走。据记者观察，遗体被转移时现场开始有异味，但遗体并没有明显浮肿，相信死亡时间并不久。

此外，休旅车内的后排座位被放下，正是遗体被抬出的地方，相信男子死亡前躺在后座休息，但不知何故猝死车内。

附近卤面摊位员工陈女士受访时说，中午时分就看到警员到场，围着休旅车调查取证等。

警方和民防部队受询时证实案件，警方指医护人员抵达后宣告男子当场死亡，死者年龄为55岁。警方在事发前一天（9日）下午约4时接到失踪人口报案，追查之下找到休旅车，随后发现男子倒毙车内。根据初步调查，警方排除他杀的可能性，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2024年8月11日的《新明日报》。