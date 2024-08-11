假“名校教师”再出击 图骗摄影师代购商品

行骗伎俩被揭发、校方亦报警，骗子竟继续冒充名校教职员对接摄影服务，借机向摄影师介绍指定“供应商”，要求对方帮忙代购商品，试图诈骗摄影师。

专业摄影师翁瑞伦（46岁）受访说，他在上月接到一通自称充华侨中学“张老师”的电话，对方指“校方”急需摄影师为学生拍摄班级照，跟他索要报价单。

起初他未察觉异样，与对方交涉后，约好在隔天到校进行拍摄。岂料隔天，“张老师”联系他询问拍摄相关事宜外，也称学校急需多台投影仪，但因校方和供应商闹翻，因此委托他帮忙代购。

“他介绍一名‘供应商’给我，问我可不可以帮忙买八台投影仪，还发来照片指定品牌与型号，每台投影仪2800元。”

翁瑞伦觉得事有蹊跷，后来立即致电华侨中学，也上网查看，才知道对方是诈骗分子。

“原以为告一段落，没想我上周又接到类似电话，之后马上在脸书群组提醒同行。我们必须互相提醒，以防范此类骗局。”

根据报道，冒充名校教职员的骗案在本地益发猖獗，至少两名受害者被冒充华侨中学教师的骗子骗走超过2万6000元。其中一名受害者许斯杰（38岁）同样是一名专业摄影师，他遇到的行骗伎俩与翁瑞伦遇到的如出一辙。

《新明日报》记者联系上许斯杰，他透露，骗子最近又几番找上他，以类似方法试图诈骗，但他吸取经验后，没再落入骗局。

另外，警方也于6月26日发布文告提醒公众，称近来本地出现骗子冒充客户并介绍供应商形式的骗局。文告揭露，自4月12日以来，已有至少60人上当，损失至少83万1000元。

完整报道，请翻阅2024年8月11日的《新明日报》。