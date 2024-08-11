二手服饰独特实惠 情侣开店支持环保

在现今快时尚称霸的环境中，精心挑选的二手服饰，让爱好时尚服装的消费者有更多省钱的选择；曾晴蔚和陈勇骏希望打破将二手服饰视为陈旧或肮脏的观念，为它们注入新活力、新生命。

23岁的曾晴蔚（大四生）与男友陈勇骏（22岁，大二生）向来对服装有兴趣，也经常选购二手服饰。一来二手服饰相当独特，二来购买这类服饰有助于减少对环境的伤害。

这个共同的兴趣让两人从最初的服装爱好者，成为二手服饰店Woofie’s Warehouse的经营者。

曾晴蔚（左）负责管理社交媒体账号和宣传，陈勇骏则负责管理物流。（受访者提供）

两人最初只是想清理一些闲置的衣物。疫情期间，曾晴蔚在Instagram上开设账号，出售自己和男友的旧衣服。出乎意料的是，账号引起不少人的关注，这让他们意识到，有人也和他们一样，对二手服饰感兴趣。

他们开始从日本和美国等国家引进二手衣物，过程中，两人发现新加坡缺乏价格大众化的二手服饰。

曾晴蔚说：“我们以前只在幸运商业中心（Lucky Plaza）才能找到比较实惠的二手衣物，但那里的商品质量往往不太令人满意。另外，实体二手服饰店的衣物通常都混杂堆放，而且未经清洗，所以顾客不愿意买。”

为打破一般人对二手或旧衣物的刻板印象，曾晴蔚与陈勇骏挑选质量适当的衣物，清洗干净，才在店里出售。（受访者提供）

她认为，传统观念可能是让消费者裹足不前的原因。“我们常常听到有人质疑，二手服饰会不会来自已故者，穿上它们会不吉利之类的。”

陈勇骏也说：“很多人不敢买二手服饰，或许他们认为这些衣服昂贵、不划算、肮脏……但我们希望能让他们看到，这些服饰依然富有生命力和魅力。”

曾晴蔚与男友陈勇骏了解到本地缺少价格较实惠的二手服饰，因此以亲民价格出售二手服饰，让想买二手衣物的消费者有更多省钱的选择。（受访者提供）

以实际行动消除对二手服饰刻板印象

两人决定以实际行动，消除一般人对二手服饰的刻板印象。

除了决定将所有商品一律定价为10元外，两人还会精心挑选质量合适的衣物，并逐件清洗，以鼓励更多对二手服饰感兴趣的公众放心购买；为各年龄层和背景的人打造一个更平易近人、更友善的购衣平台。

曾晴蔚的愿望是让更多人认识本地二手服饰文化，并抱持更开放的心态；在满足时尚需求的同时，减少对环境的影响。“虽然我们的二手服饰文化还不及其他国家，但还是可以一点一点地慢慢推进。”