放飞鹦鹉创纪录 自由翱翔庆国庆

70只宠物鹦鹉在加冷水上活动中心（Kallang Water Sports Centre）放飞，创下新加坡纪录。

新加坡体育城为欢庆国庆日，主办“前进吧！嘉年华2024”（Majulah Fiesta 2024），其中一项活动联合本地放飞宠物鹦鹉的兴趣小组“自由翱翔者”，在星期天（8月11日）上午共创了两项新加坡纪录。

其中最为壮观的是在上午9时30分同一时间放飞70只宠物鹦鹉，以及近上午11时再次放飞59只鹦鹉的表演。只见一声令下，所有手持鹦鹉的会员都在同一时间让宠物齐齐展翅飞冲上天。每只鹦鹉的颜色都鲜艳夺目，它们在放飞后不断于加冷盆地的天空中快乐盘旋，天空顿时一片色彩斑斓，美不胜收。

鹦鹉飞行组织“自由翱翔者”目前有70多名会员。每天早上和傍晚都组织鸟儿自由翱翔活动。（王辉雯摄）

过了好一阵子，个别鹦鹉的主人开始用不同的方式如大声呼唤鸟儿名字或吹口哨等方式，召唤自己的宠物鹦鹉，陆续飞回到手里。

这群鸟儿爱好者也在同一天创下另外一项新的新加坡纪录，即让最多宠物鸟聚集一起的纪录，共有140只宠物鸟齐聚加冷水上活动中心。

除了放飞鹦鹉的表演活动，嘉年华也让公众近距离接触这些奇妙的金刚鹦鹉，让大小朋友靠近它们喂食和拍照。

兴趣小组成立两年多 每天早晚相约放飞宠物鹦鹉

集体放飞鹦鹉的表演由成立两年多的“自由翱翔者”（Freedom Flyer）呈献。这个兴趣小组目前在新加坡拥有70多名会员，他们每天早晚两次相约到新加坡各个地方放飞宠物鹦鹉。

每只这类金刚鹦鹉的价格从3000多元到十几万新元不等，多从南美洲进口。主人们担心它们在空中被老鹰盯上和猎杀，因此大多数的金刚鹦鹉身上都会安装追踪器，万一受伤坠落，主人能够找到它们。（王辉雯摄）

会长蔡帝轮（48岁）说，他们是新加坡鹦鹉会旗下的分会，自由翱翔者成立之初仅有20多名会员，目前已经逐渐增加至70多人。他们一般会在上午7时半和傍晚太阳快下山时，到碧山公园、滨海湾、加冷水上活动中心等空旷的地方放飞鹦鹉，让鹦鹉可以自由自在地翱翔。

蔡帝轮饲养鹦鹉已有近六年，总共养了16只鹦鹉。他说：“每次飞完了，回到家里，我们就要Sayang（疼惜）它们，好像抱孩子一样。与它们培养深厚的感情，这样它们就会更加听话。”

这类金刚鹦鹉价格不菲，每只价格从3000多元到十几万新元不等，多从南美洲进口。主人最担心的不是它们放飞不返回，而是在空中被老鹰盯上和猎杀，因此大多数的金刚鹦鹉身上都会安装追踪器，以确保万一它们受伤坠落，主人能够寻获它们。