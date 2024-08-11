两政府机构招标添购围油栏及消油剂 为海上油污事故做准备

国家公园局和海事及港务管理局上个月公开招标，分别购买围油栏及消油剂，填补近期消耗掉的资源，继续为可能发生的海上油污事故做好准备。

两艘船于6月14日在巴西班让码头碰撞，其中一艘船的约400公吨低硫燃油泄漏。油污在我国海域漂散开来，并且污染沙滩，影响自然生态。

多个政府机构与私人企业联手，展开大规模的清除油污行动。政府也与绿色组织、科学专家和高等教育学府代表等，共同拟定六个月及后续的行动计划，保护和恢复沿海栖息地。

公园局在7月25日通过政府电子商务网站GeBIZ招标，欲购入50份溢油应对方案套件，每份包括共33米长的围油栏、化学品防护衣与防护手套，及装载有害物质的一次性袋子等物品。具防水性的围油栏必须能吸收至少200公升的油污、石油化学制品，以及碳氢化合物（hydrocarbon）。

这50份溢油应对方案套件将送去拉柏多自然保护区、科尼岛、白沙公园、西海岸公园，以及双溪布洛自然保护区。此外，公园局也为拉柏多自然保护区添购船用救生衣。

这次招标吸引了八家公司报价，公园局GeBIZ网站显示，已经在8月2日将总值约3万元的合同颁发给两家公司。

6月的漏油事故发生后，公园局在拉柏多自然保护区、科尼岛、白沙公园、西海岸公园和仄爪哇（Chek Jawa）等地点设置围油栏，保护那里的自然生态。

除了公园局，海事局也于7月24日通过GeBIZ网站招标，邀请业者针对提供消油剂的服务报价。该项招标活动将在一个星期后截止。

根据海事局上载的招标书，服务合同为期三年，得标的公司须要维持至少2万4000公升的浓缩消油剂（oil spill dispersant concentrates）库存，供海事局的巡逻船使用。

消油剂一般上混合了数种表面活性剂，喷洒到海面上后能渗透浮油，让海浪的波动更易把浮油分裂为小油滴，便于清理。