领导联合国专门机构的新加坡第一人 要用IP照顾全世界

温伟中

发布 /
发布 / 2024年8月12日 5:00 AM
联合国世界知识产权组织总干事邓鸿森选在色彩斑斓的土生文化馆一带受访，他希望用IP来保护和推广文创与商业点子，让新加坡和全世界都受惠。（唐家鸿摄）
联合国世界知识产权组织总干事邓鸿森选在色彩斑斓的土生文化馆一带受访，他希望用IP来保护和推广文创与商业点子，让新加坡和全世界都受惠。（唐家鸿摄）

字体大小:

今年尚达曼总统第一次以元首身份出席国庆庆典，新加坡1965年独立后出生的第一位总理黄循财也首次发表他的国庆献词，我们在国庆日这天也获得了第一面男子水翼风筝板奥运奖牌。

对一个国家来说，59岁的新加坡还很年轻，前途还有无数创造第一的机会。所以，这个8月，在庆祝国家生日时，我们推出《新加坡第一人》系列。

这个系列访问了五位新加坡人，他们都是在不同领域创下新加坡先河的人。通过他们的故事，让我们看到世界上总有一些事，可以让人去努力创造历史。

“新加坡要当衔接东西南北的桥梁，让知识产权不再只是大企业垄断市场的工具，而是要照顾所有国家和民族，帮助大家保护文化传统、推广创意点子和创造无限商机的推动器和催化剂。”

新加坡籍的联合国世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization，简称WIPO）总干事邓鸿森（52岁, Daren Tang）接受《联合早报》专访时，这样概括他在世界舞台当领导人的使命。

在总检察署当过政府律师的邓鸿森2020年10月出任总部设在瑞士日内瓦的WIPO总干事，成为第一位领导联合国专门机构的新加坡人，在岛国历史上记下一笔。

联合国旗下有15个专门机构，包括广为人知的世界卫生组织（WHO）和国际货币基金组织（IMF）。邓鸿森在WIPO的总干事任期共六年，该组织聘有1500名员工，两年预算达10亿美元（约13.2亿新元）。

所有联合国机构的总干事一职都面对激烈竞选，经过国家提名、严格资格审查和会员国投票表决的程序，以确保具备领导全球组织的能力、体现国际合作和多边主义精神。

过去四年，邓鸿森外派到日内瓦办公，媒体只能通过Zoom视讯采访。本次邀访时他恰巧回狮城度假，就这样促成了他领导联合国专门机构后的首次面对面实体专访。

邓鸿森选在色彩斑斓的土生文化馆一带受访，这多少与他拥有土生华人血统、热爱文化有关。他中英文流利，在一小时专访中有问必答。谈到文化传统、扶持弱势时，眼神发亮，洋溢热忱。

邓鸿森也当过新加坡知识产权局（IPOS）局长，曾主导我国在区域全面经济伙伴协定（RCEP）和跨太平洋伙伴关系协定（TPP，过后提升为CPTPP，即跨太平洋伙伴全面进展协定）的知识产权（Intellectual Property，简称IP）协商。这两项区域自贸协定为我国中小企业全球布局扫除了障碍。

参选不为打倒谁 是要照顾所有人

四年前WIPO总干事竞选引起世界列强瞩目，邓鸿森在83个成员国组成的WIPO协调委员会秘密投票中，以55票比28票击败中国提名的王彬颖。在中美贸易战的大背景下，中方多次被美方指责窃取IP，美方也被指支持新方候选人来压制中方代表，阻止中国主导WIPO。

针对围绕这场选举的中美政治博弈，邓鸿森受询时直球对决，正面回答。

邓鸿森说：“人们总是倾向通过政治视角来解读，但新加坡参选并非为了支持或对抗任何国家，而是为了支持和照顾所有国家。我们相信，新加坡能为全世界增值。”

新加坡可当“衔接东西南北的桥梁”

他感谢新加坡政府提名、跨部门和驻外使馆全力支持参选，并形容新加坡可当“衔接东西南北的桥梁”，能深入了解东方文化，又能与西方沟通。新加坡也因为在短短一代人时间里，从发展中国家晋升为发达国家，更能了解各国面对的实际挑战。

他说，作为多元种族与文化和谐共存的国家，新加坡希望以IP为工具，搭建融合不同国家、种族和文化的桥梁，帮助全世界利用自身的无形资产来发挥最大潜能。

对邓鸿森来说，IP的核心精神是保护创意、推广点子和创造商机。它不应只是大企业垄断市场的工具，更应训练各国和各民族的中小企业和原创者，以IP作为进入广阔全球市场的通行证或垫脚石。

今年7月11日 ，邓鸿森（中）在日内瓦的第65届WIPO成员国大会接见60多家非政府组织代表，呼吁加强伙伴关系与合作。他这些年频密参与国际会议，在世界舞台上为新加坡发光。（联合国世界知识产权组织提供）

新加坡籍总干事 进联合国多突破

邓鸿森在联合国专门机构当了四年领导，展现出新加坡式的高效和务实风格，实现多项新突破，包括转型改革、培训50万人、带领193国签订新条约、创办全球奖。

他带领WIPO从技术性机构重塑为发展性机构，让IP更贴近普罗大众，也让它从生涩冰冷的法律权利，转化为商业和金融资产，创造无限商机，从而推动和催化企业、经济和社会发展。

他上任四年以来，WIPO学院已在全球各地培训50万人。WIPO也变得更包容，从过去专为律师和专业人士服务，到如今服务各地女性、年轻人、中小企业和创业者，手把手传授如何善用IP为产品申请专利，推向国际市场。

WIPO目前在全球有80多个项目，帮助弱势群体利用知识产权营销、创建品牌，进入国际市场。受惠者包括非洲纳米比亚村庄女商人、巴基斯坦纺织女工、泰国考艾崛起中的葡萄酒庄等。

他举例说明，WIPO最近参与印度尼西亚旅游胜地峇厘岛今年4月启动的品牌重塑计划“unBALIvable”，督导当地超过25家企业注册集体商标，其中一家手工装饰品业者Machastore在受训九个月后，成功把自家产品卖到瑞士的锡永（Sion）。

谈到在这个岗位上最感到自豪的事，邓鸿森首推今年5月WIPO通过了10多年来第一份新条约，强制IP申请者披露传统知识和遗传资源的来源地，以防大企业申请专利时，有意无意剽窃和侵犯原住民的IP。“国际政治近来变得很复杂，非常难得能让联合国全体193个会员国对此事达致协议。”

创办WIPO全球奖 以IP为战略开拓商机

WIPO在2022年为中小企业创办WIPO全球奖，协助得奖者善用IP战略，来扩大商业版图。今年第三届颁奖礼7月12日在日内瓦举行，共九家大奖得主从全球660家参赛企业中脱颖而出，包括新加坡的惟握医疗科技（Vivo Surgical）。公司得奖原因，包括研发出可执行复杂手术却不必开刀的内窥镜机器人，可回应各种紧急医疗需求。

惟握医疗科技创始人兼执行总裁高荣生博士（43岁）受访时说，很开心新加坡品牌和专利获世界级奖项肯定，希望让投资者和合作伙伴更有信心，携手拓展在20个国家的业务。

什么是知识产权？怎样影响一般人？

知识产权（Intellectual Property，简称IP）也称智慧财产权，是人类创造出的无形资产，包括可注册的商标、设计和专利，以及基于保密而不可注册的商业机密、信誉和专有技术。

至于创作版权（包括文学、音乐和艺术品），则是创作完成就自动生成，并受国际条约（如《伯尔尼公约》）保护，一般不必注册，但若去注册版权，也可提供额外法律保障和商业价值。

所有IP都可受法律保护，但侵权行为必须通过采取法律行动来追究。

对国际品牌或大企业来说，IP是避免遭侵权、冒充或盗版的法律工具。

对中小企业或原创者来说，IP则保护它们在创意被剽窃时可防身，也是进军国际市场的利器。如新加坡连锁咖啡专卖店亚坤的咖椰吐司打入海外市场，正是得益于商标保护。

对一般消费人来说，IP固然可确保产品和服务质量，避免买到盗版货或伪劣品，但也因企业经营品牌须回收研发和营业成本，导致价格短期内变高。

要好又要便宜，当然很难。长期来看，若要在优质和平价间取得平衡，必须有其他因素配合，包括健康的市场竞争、企业的合理定价，以及政府通过减税和补贴，支持企业创新并减低成本。

IP世界经济地位越来越重要

IP作为无形资产，在世界经济的地位越来越重要。WIPO在6月底公布的数据显示，全球在2023年对品牌、外观设计、数据和软件等无形资产的投资额达6.9万亿美元（约9.15万亿新元），超过有形资产的4.7万亿美元。

IP也对促进创新和开拓市场至关重要，IP密集型产业如科技、制药和媒体业等，目前对全球国内生产总值（GDP）的贡献超过三成，对新加坡GDP的贡献约五成。WIPO发言人受询时向《联合早报》补充，研究显示，放眼全球和新加坡，企业若拥有强大IP支持的无形资产，营业表现都是其他没有IP支持企业的两倍。新加坡为此在三年前宣布2030知识产权策略总蓝图，要加强我国的IP国际地位，为企业创新和成长提供养基（culture medium）。

邓鸿森（左）2023年4月27日以联合国专门机构领导人的身份，对中国进行正式访问，会见中国总理李强，承诺支持中国加强知识产权生态环境。（中国国务院总理办公室提供）

IP推手国庆愿望：愿新加坡成世界文化重镇

邓鸿森在国庆月许愿，愿新加坡成为文明交融、精彩纷呈的世界文化重镇。

他这趟回国度假受邀参加一场音乐会，欣赏由新加坡爵士协会音乐总监卓克荣创作的歌曲，由包括董姿彦在内的三大民族歌手以马来语演唱。最有趣的是乐队使用各种东西方乐器，包括萨克斯风、贝斯、二胡、印度塔布拉鼓、中东的乌德琴（Oud），感觉美妙而和谐地融合。

他感叹，这是“全世界都找不到”的新加坡独特文化魅力。他说，新加坡历史虽短，却是各大古文明交汇之地，如中华文化、印度文化和欧美文化，也是多元种族和文化和谐交融之地。

“我们了解莎士比亚，也了解李白、苏轼、唐诗、宋词，也希望多了解本土文化如马来文化、土生文化和欧亚文化。”

继续维持卓越和国际化 新加坡对世界才有价值

他认为，新加坡必须继续维持卓越和国际化，对世界才有价值，但同时希望更多有心人把这座花园城市耕耘成文化重镇，让世人不只被务实高效的经济活力所吸引，更被精彩纷呈的文化创造力所启发。

“我们应该拥有越来越多丰富而独特的原创文化。否则，新加坡就变成一个酒店，而不是一个家。”

当各种新加坡文化表达方式形成后，包括文艺创作和美食文化，“IP就会自然成为保护、认可和推广文化的一种方式”。

邓鸿森育有二女一男，这趟回新是为了与儿女和78岁父亲团聚。他热爱文化，包括弹奏多年爵士乐，也写过介绍中国茶的英文书。

对于未来，他不排除在两年后竞选连任WIPO总干事。邓鸿森经常与各国代表和世界领袖会面，发现许多人都很钦慕新加坡，并对多了解新加坡的成功经验感兴趣。

他因此鼓励国人：“要谦虚但不要自卑，只要你愿意，这个世界已经准备好，要让新加坡为世界做出更多贡献。”

邓鸿森（左）2023年2月8日对韩国进行正式访问，与韩国总统尹锡悦探讨支持更多女性和中小企业善用知识产权，建设更包容的全球知识产权生态。（韩国总统办公室提供）

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club