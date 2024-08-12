领导联合国专门机构的新加坡第一人 要用IP照顾全世界

今年尚达曼总统第一次以元首身份出席国庆庆典，新加坡1965年独立后出生的第一位总理黄循财也首次发表他的国庆献词，我们在国庆日这天也获得了第一面男子水翼风筝板奥运奖牌。



对一个国家来说，59岁的新加坡还很年轻，前途还有无数创造第一的机会。所以，这个8月，在庆祝国家生日时，我们推出《新加坡第一人》系列。



这个系列访问了五位新加坡人，他们都是在不同领域创下新加坡先河的人。通过他们的故事，让我们看到世界上总有一些事，可以让人去努力创造历史。



“新加坡要当衔接东西南北的桥梁，让知识产权不再只是大企业垄断市场的工具，而是要照顾所有国家和民族，帮助大家保护文化传统、推广创意点子和创造无限商机的推动器和催化剂。”

新加坡籍的联合国世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization，简称WIPO）总干事邓鸿森（52岁, Daren Tang）接受《联合早报》专访时，这样概括他在世界舞台当领导人的使命。

在总检察署当过政府律师的邓鸿森2020年10月出任总部设在瑞士日内瓦的WIPO总干事，成为第一位领导联合国专门机构的新加坡人，在岛国历史上记下一笔。

联合国旗下有15个专门机构，包括广为人知的世界卫生组织（WHO）和国际货币基金组织（IMF）。邓鸿森在WIPO的总干事任期共六年，该组织聘有1500名员工，两年预算达10亿美元（约13.2亿新元）。

所有联合国机构的总干事一职都面对激烈竞选，经过国家提名、严格资格审查和会员国投票表决的程序，以确保具备领导全球组织的能力、体现国际合作和多边主义精神。

过去四年，邓鸿森外派到日内瓦办公，媒体只能通过Zoom视讯采访。本次邀访时他恰巧回狮城度假，就这样促成了他领导联合国专门机构后的首次面对面实体专访。

邓鸿森选在色彩斑斓的土生文化馆一带受访，这多少与他拥有土生华人血统、热爱文化有关。他中英文流利，在一小时专访中有问必答。谈到文化传统、扶持弱势时，眼神发亮，洋溢热忱。

邓鸿森也当过新加坡知识产权局（IPOS）局长，曾主导我国在区域全面经济伙伴协定（RCEP）和跨太平洋伙伴关系协定（TPP，过后提升为CPTPP，即跨太平洋伙伴全面进展协定）的知识产权（Intellectual Property，简称IP）协商。这两项区域自贸协定为我国中小企业全球布局扫除了障碍。

参选不为打倒谁 是要照顾所有人

四年前WIPO总干事竞选引起世界列强瞩目，邓鸿森在83个成员国组成的WIPO协调委员会秘密投票中，以55票比28票击败中国提名的王彬颖。在中美贸易战的大背景下，中方多次被美方指责窃取IP，美方也被指支持新方候选人来压制中方代表，阻止中国主导WIPO。

针对围绕这场选举的中美政治博弈，邓鸿森受询时直球对决，正面回答。

邓鸿森说：“人们总是倾向通过政治视角来解读，但新加坡参选并非为了支持或对抗任何国家，而是为了支持和照顾所有国家。我们相信，新加坡能为全世界增值。”

新加坡可当“衔接东西南北的桥梁”

他感谢新加坡政府提名、跨部门和驻外使馆全力支持参选，并形容新加坡可当“衔接东西南北的桥梁”，能深入了解东方文化，又能与西方沟通。新加坡也因为在短短一代人时间里，从发展中国家晋升为发达国家，更能了解各国面对的实际挑战。

他说，作为多元种族与文化和谐共存的国家，新加坡希望以IP为工具，搭建融合不同国家、种族和文化的桥梁，帮助全世界利用自身的无形资产来发挥最大潜能。

对邓鸿森来说，IP的核心精神是保护创意、推广点子和创造商机。它不应只是大企业垄断市场的工具，更应训练各国和各民族的中小企业和原创者，以IP作为进入广阔全球市场的通行证或垫脚石。

今年7月11日 ，邓鸿森（中）在日内瓦的第65届WIPO成员国大会接见60多家非政府组织代表，呼吁加强伙伴关系与合作。他这些年频密参与国际会议，在世界舞台上为新加坡发光。（联合国世界知识产权组织提供）

新加坡籍总干事 进联合国多突破

邓鸿森在联合国专门机构当了四年领导，展现出新加坡式的高效和务实风格，实现多项新突破，包括转型改革、培训50万人、带领193国签订新条约、创办全球奖。

他带领WIPO从技术性机构重塑为发展性机构，让IP更贴近普罗大众，也让它从生涩冰冷的法律权利，转化为商业和金融资产，创造无限商机，从而推动和催化企业、经济和社会发展。

他上任四年以来，WIPO学院已在全球各地培训50万人。WIPO也变得更包容，从过去专为律师和专业人士服务，到如今服务各地女性、年轻人、中小企业和创业者，手把手传授如何善用IP为产品申请专利，推向国际市场。

WIPO目前在全球有80多个项目，帮助弱势群体利用知识产权营销、创建品牌，进入国际市场。受惠者包括非洲纳米比亚村庄女商人、巴基斯坦纺织女工、泰国考艾崛起中的葡萄酒庄等。

他举例说明，WIPO最近参与印度尼西亚旅游胜地峇厘岛今年4月启动的品牌重塑计划“unBALIvable”，督导当地超过25家企业注册集体商标，其中一家手工装饰品业者Machastore在受训九个月后，成功把自家产品卖到瑞士的锡永（Sion）。

谈到在这个岗位上最感到自豪的事，邓鸿森首推今年5月WIPO通过了10多年来第一份新条约，强制IP申请者披露传统知识和遗传资源的来源地，以防大企业申请专利时，有意无意剽窃和侵犯原住民的IP。“国际政治近来变得很复杂，非常难得能让联合国全体193个会员国对此事达致协议。”

创办WIPO全球奖 以IP为战略开拓商机

WIPO在2022年为中小企业创办WIPO全球奖，协助得奖者善用IP战略，来扩大商业版图。今年第三届颁奖礼7月12日在日内瓦举行，共九家大奖得主从全球660家参赛企业中脱颖而出，包括新加坡的惟握医疗科技（Vivo Surgical）。公司得奖原因，包括研发出可执行复杂手术却不必开刀的内窥镜机器人，可回应各种紧急医疗需求。

惟握医疗科技创始人兼执行总裁高荣生博士（43岁）受访时说，很开心新加坡品牌和专利获世界级奖项肯定，希望让投资者和合作伙伴更有信心，携手拓展在20个国家的业务。

什么是知识产权？怎样影响一般人？

知识产权（Intellectual Property，简称IP）也称智慧财产权，是人类创造出的无形资产，包括可注册的商标、设计和专利，以及基于保密而不可注册的商业机密、信誉和专有技术。

至于创作版权（包括文学、音乐和艺术品），则是创作完成就自动生成，并受国际条约（如《伯尔尼公约》）保护，一般不必注册，但若去注册版权，也可提供额外法律保障和商业价值。

所有IP都可受法律保护，但侵权行为必须通过采取法律行动来追究。

对国际品牌或大企业来说，IP是避免遭侵权、冒充或盗版的法律工具。

对中小企业或原创者来说，IP则保护它们在创意被剽窃时可防身，也是进军国际市场的利器。如新加坡连锁咖啡专卖店亚坤的咖椰吐司打入海外市场，正是得益于商标保护。

对一般消费人来说，IP固然可确保产品和服务质量，避免买到盗版货或伪劣品，但也因企业经营品牌须回收研发和营业成本，导致价格短期内变高。

要好又要便宜，当然很难。长期来看，若要在优质和平价间取得平衡，必须有其他因素配合，包括健康的市场竞争、企业的合理定价，以及政府通过减税和补贴，支持企业创新并减低成本。

IP世界经济地位越来越重要

IP作为无形资产，在世界经济的地位越来越重要。WIPO在6月底公布的数据显示，全球在2023年对品牌、外观设计、数据和软件等无形资产的投资额达6.9万亿美元（约9.15万亿新元），超过有形资产的4.7万亿美元。

IP也对促进创新和开拓市场至关重要，IP密集型产业如科技、制药和媒体业等，目前对全球国内生产总值（GDP）的贡献超过三成，对新加坡GDP的贡献约五成。WIPO发言人受询时向《联合早报》补充，研究显示，放眼全球和新加坡，企业若拥有强大IP支持的无形资产，营业表现都是其他没有IP支持企业的两倍。新加坡为此在三年前宣布2030知识产权策略总蓝图，要加强我国的IP国际地位，为企业创新和成长提供养基（culture medium）。

邓鸿森（左）2023年4月27日以联合国专门机构领导人的身份，对中国进行正式访问，会见中国总理李强，承诺支持中国加强知识产权生态环境。（中国国务院总理办公室提供）

IP推手国庆愿望：愿新加坡成世界文化重镇

邓鸿森在国庆月许愿，愿新加坡成为文明交融、精彩纷呈的世界文化重镇。

他这趟回国度假受邀参加一场音乐会，欣赏由新加坡爵士协会音乐总监卓克荣创作的歌曲，由包括董姿彦在内的三大民族歌手以马来语演唱。最有趣的是乐队使用各种东西方乐器，包括萨克斯风、贝斯、二胡、印度塔布拉鼓、中东的乌德琴（Oud），感觉美妙而和谐地融合。

他感叹，这是“全世界都找不到”的新加坡独特文化魅力。他说，新加坡历史虽短，却是各大古文明交汇之地，如中华文化、印度文化和欧美文化，也是多元种族和文化和谐交融之地。

“我们了解莎士比亚，也了解李白、苏轼、唐诗、宋词，也希望多了解本土文化如马来文化、土生文化和欧亚文化。”

继续维持卓越和国际化 新加坡对世界才有价值

他认为，新加坡必须继续维持卓越和国际化，对世界才有价值，但同时希望更多有心人把这座花园城市耕耘成文化重镇，让世人不只被务实高效的经济活力所吸引，更被精彩纷呈的文化创造力所启发。

“我们应该拥有越来越多丰富而独特的原创文化。否则，新加坡就变成一个酒店，而不是一个家。”

当各种新加坡文化表达方式形成后，包括文艺创作和美食文化，“IP就会自然成为保护、认可和推广文化的一种方式”。

邓鸿森育有二女一男，这趟回新是为了与儿女和78岁父亲团聚。他热爱文化，包括弹奏多年爵士乐，也写过介绍中国茶的英文书。

对于未来，他不排除在两年后竞选连任WIPO总干事。邓鸿森经常与各国代表和世界领袖会面，发现许多人都很钦慕新加坡，并对多了解新加坡的成功经验感兴趣。

他因此鼓励国人：“要谦虚但不要自卑，只要你愿意，这个世界已经准备好，要让新加坡为世界做出更多贡献。”