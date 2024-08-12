客属总会将与茶阳（大埔）会馆同庆周年凝聚乡情

欢庆成立95周年的南洋客属总会，首次以联合形式与迈入166周年的茶阳（大埔）会馆携手筹办联欢晚宴，届时将筵开250席，邀请五湖四海逾百位外宾共襄盛举，规模空前盛大。

南洋客属总会众志成城，早在年初就为欢庆95周年筹办系列活动，并号召属会青年成立客属青年团。客总的庆祝活动以4月28日的客家文化美食节掀开序幕，在十余个属会的协助和支持下，带来黄酒鸡、梅菜扣肉、算盘子、苎叶粄和忆子粄等传统客家美食，公众反应热烈。南洋客属总会会长刘智评说，这场美食节为同济医院筹得约234万善款。

8月17日，客总与成立166周年的茶阳（大埔）会馆将一同筹办联欢晚宴。南洋客属总会前会长、茶阳（大埔）会馆第一副会长兼茶阳基金会主席何谦诚接受《联合早报》访问时说，茶阳（大埔）会馆作为南洋客属总会的发起会馆之一，有充分的资源和条件，今年倡议和客总一同联办晚宴，应允赞助100桌酒席，其余150桌由客属总会负责。

他补充，南洋客属总会由丰永大公会、应和会馆、丰顺会馆、永定会馆、惠州会馆、广西暨高州会馆和茶阳（大埔）会馆七大会馆发起成立，后得其他属会加入。

20世纪初，英殖民政府为发展市区，收回广客两籍的义山青山亭，并拨出柏城街（Peck Seah Street）地段予客籍乡亲作为补偿。坐落在柏城街20号的南洋客属总会大厦1929年落成，至今走过95个年头。何谦诚说：“成立以来，客总积极支持各分会的活动，最大任务是确保海内外组织和乡亲保持紧密联系。”

何谦诚提到，这次联欢晚宴邀请的贵宾除了海外客属乡亲，也有本地各籍贯的宗乡组织，期盼他们的到来为活动添光生色。“这是客属社团跨组织联办活动的首例，希望为往后的会庆和其他活动创下先例，进一步团结客属乡亲的凝聚力，营造更热闹温馨的氛围。”

刘智评也透露，欢庆95周年之际，客总正在筹募150多万的大厦维修基金，以维持客总大厦的运作。

免费招待200多名长者

向来重视公益慈善事业的刘智评，上任以来持续推动客总为华资医院筹款，回馈社会。继4月28日为同济医院筹款后，客总属下合唱团与华乐团将在10月5日联合呈献慈善演出，希望为中华医院筹得100万元。无论客家传统美食盛会，或是艺文汇演，都发挥慈善公益的意义，打造更美好的社会。

谋求社会福利，不分种族籍贯。刘智评受访时提到，8月17日的联欢晚宴将免费招待来自老人院的200多名年长者，邀请他们前来同欢共乐。此外，宴会上的伴手礼与慈光福利协会合作，一对杯垫和保温瓶由属下慈光学校的特需学生参与设计，含饮水思源之意，也别具公益意义。

联欢晚宴伴手礼由慈光学校的特需学生参与设计，为活动带来另一层公益意义。（龙国雄摄）

茶阳（大埔）会馆会长何祥兴强调，第一次联办晚宴，象征两会之间的密切关系，以及客家人的合作与团结精神。他说茶阳（大埔）去年165周年庆宴请1700人，今年166周年与客总联办，能维持一定的规模和气势，并能把客家乡亲凝聚在一起。他特别感谢客总愿意接纳联办晚宴的倡议。

将组团赴深圳考察

客总和茶阳（大埔）会馆的合作不仅止于联办晚宴，尾随其后的是8月28日至9月1日的深圳考察团。届时刘智评、何祥兴、何谦诚将带领来自各属会的35人赴中国深圳考察，与当地科技企业交流。

华人社团共同面临青黄不接的挑战，何谦诚认为，本地不少宗乡组织经历百年岁月，迭代更新亟需能人领导和支持。面对社团老化，必须发掘新一代的生力军来接班，客总发挥属会人员众多的优势，联合各属会青年组成青年团，也鼓励他们对外招募更多新血加入。

何谦诚说：“走过百年，宗乡组织已经卸下过往的历史包袱，也走到必须转型的时刻。社团发展必须往前看，为青年创造更多就业机会和更远大的商业前景。”

以即将出行的深圳考察团为例，会员组团出游不再限于返乡寻根，而注重为青年成员提供海外浸濡机会，正是一种新尝试。