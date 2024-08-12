辞去外交官职 投身公共卫生领域

驻柬埔寨期间遇上冠病疫情，看到当地村民用稻草人试图“吓走”病毒，让方均杰意识到普及医疗知识的重要。回到新加坡后，他辞去外交官职务，立志为公共卫生领域做出贡献。

政治系出身的方均杰（33岁）大学毕业后就加入外交部，2018年派驻金边，担任我国驻柬埔寨大使馆二等秘书，负责政治事务。

来到金边，方均杰发现当地民众对医疗卫生普遍缺乏信心。他受访时忆述：“那里的人经常前往其他国家接受治疗，我才意识到，自己一直把完善的医疗体系当成理所当然。”

2020年冠病疫情暴发，在柬埔寨的郊区，一些村民在屋外立起稻草人。“他们真的相信稻草人可以把病毒吓走，还鼓励邻居一起这么做。”

虽然听起来荒谬，村民抵御病毒的民间方法，却让方均杰深受启发。“面对未知，他们依然用自己的方式抗疫，尽管他们并不具备足够的医疗资源。”

从金边回来后，方均杰不惜放弃原来的职业规划，追逐新的梦想。“回来后，我一直在想，我们应该如何提高公共卫生意识，为低收入群体带来制度化的改变？”

他加入护联中心，与医生合作，完善本地基层医疗护理网络。非科班出身的他，通过实践和交流弥补专业上的不足。

之后，为服务中低收入国家的人民，方均杰加入国际非营利公共卫生机构ACCESS，担任亚太区域心血管疾病防治的项目负责人。

告别公共服务部门，方均杰从不觉得自己放弃了公共服务的精神。“即便我不再是公务员，我仍希望通过在公共卫生领域的工作回馈社会，为新加坡乃至东南亚区域做出贡献。”

方均杰是今年陈嘉庚高级学位奖学金得主之一，他即将到位于瑞典的卡洛琳斯卡学院，攻读全球卫生医学硕士学位。