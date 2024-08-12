本地唯一小轮车赛道正式动土 预计2025年启用

本地唯一的小轮车（BMX）赛道在蔡厝港正式动土，预计在2025年竣工。

通过邻里体育计划（Sports-in-Precinct），蔡厝港7道第810A座组屋对面的空地将修建多个运动设施，包括多用途球场、有盖篮球场、健身角落、儿童游乐场等。

星期天（8月11日）早上，也是蔡厝港集选区议员的副总理兼贸工部长颜金勇，连同另外两名蔡厝港集选区议员黄文鸿和周凯年，以及永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆，出席了这些体育设施的工程奠基仪式。工程预计在2025年完工。

黄文鸿受访时说，碧林区（Brickland）是一个年轻的社区，这里有很多年轻的家庭和孩童，修建这些体育设施，能够让不同年龄层、不同族群的人，以及特殊需求者聚集在一起，参与各项运动来强身健体。“居民都非常期待这个项目的建成，他们可以在这里运动健身、打篮球、骑车，是一个增进感情的好场所，将使我们成为一个包容、有活力的社区。”

蔡厝港碧林区将修建的有盖篮球场、健身角、儿童游乐场等多个运动设施的构想图。（新加坡体育理事会、蔡厝港市镇会提供）

将修建脚踏车游乐赛场

透过新加坡体育理事会的支持，碧林基层组织和新加坡脚踏车联合会也将在综合体育设施旁，建造名为The Bricks的脚踏车游乐赛场，设有小轮车（BMX）赛道和波浪道（pump track），并开设小轮车学院（BMX Academy），为运动员提供训练的场地和配套设施，提高我国在这项运动的整体水平。

新加坡脚踏车总会主席邢祥进医生说，小轮车赛道和学院的建成，能使我国拥有更完善的赛道与设施，有助于运动员日常训练和举办更多活动。

他说，学院将提供日常的培训课程，让孩子在安全、无车的环境中骑车，并且提高技术。“目前，我们很多孩子利用周末时间，由父母开车载他们到马来西亚训练几个小时再回来，非常辛苦。相信有了这个场地和环境后，运动员能够进行规律的日常训练，并且代表新加坡参加比赛，取得好成绩。”

本地唯一的小轮车赛道正式动土，预计在2025年竣工。图为小轮车赛道的构想图。（新加坡脚踏车协会提供）

配合新加坡59周年国庆，约80名脚踏车骑士在奠基仪式后，一同在邻里骑行5.9公里，庆祝国庆和体育设施工程的正式启动。