芽笼等七市镇及四工业区 2026年起增建87公里脚踏车道

我国脚踏车道网络逐步扩建，陆路交通管理局正在招标增建多87公里的脚踏车道，以方便更多人骑行往返东部交通设施和工业区。建造工程将从2026年初进行至2030年底。

陆交局2024年7月通过政府电子商务网站GeBIZ，为设计和建造脚踏车道招标，涵盖芽笼、后港、加基武吉、马林百列、波东巴西、盛港、实龙岗市镇，以及淡滨尼、碧山、巴西立和勿洛工业区。

陆交局去年1月已为芽笼、后港、加基武吉、马林百列、波东巴西、盛港和实龙岗七个市镇招标，建造总长约55公里的脚踏车道。工程今年起陆续完工。（邝𡰪聪摄）

本地目前有超过600公里的脚踏车道和公园连道。陆交局正分阶段扩大脚踏车道网络，过去两年已颁发三份合约在全岛兴建脚踏车道，初步为各市镇提供可通往主要交通节点和设施的脚踏车道。

陆交局受询时说，在三份合约下所有市镇的工程都已经展开，虽然工程会一直持续到2025年，但多数居民预计到了今年底，就能看到自己市镇的部分脚踏车道完工。

2030年将全国脚踏车道延长至1300公里

有鉴于我国的城市环境，陆交局正与多个机构紧密合作，为脚踏车道开辟空间，预计能按计划于2030年将全国脚踏车道延长至约1300公里。到时每10个组屋住户，就有八个只要几分钟就可到达并使用脚踏车道。

为此，当局逐步进行更多招标活动，包括本次的AM205合约。

根据陆交局提供的数据和招标文件地图，在这项合约下，后港、盛港和实龙岗各将增建15公里至20公里的脚踏车道，更方便骑士往返高文和盛港等地铁站。

招标文件要求，承包商应尽可能建造脚踏车专用道，这可以是将现有步道改建成脚踏车道，并在一旁边提议建新的人行道，或在现有的步道旁提议建脚踏车道。这项合约预计至少建成30％的专用道。

陆交局说，根据初步评估，实龙岗和波东巴西一些停车场空间，可能因为要拓宽道路建造脚踏车道而受影响。当局将在确定设计细节后，探讨是否提供替代停车位。

以更环保方式及材料建造脚踏车道

陆交局自去年起也采用更环保的方式和材料建造脚踏车道。这次招标同样规定承包商采用可持续做法，例如使用低碳混凝土和取代钢筋的玻璃纤维增强聚合物。

脚踏车安全工作小组会长林树发受访时说，脚踏车道延长工程相信会方便许多居民和工作者骑脚踏车出行和上下班，对周边商家也有好处，这包括跨度非常长的主干道芽笼路。

林树发说，芽笼路沿路有许多店家和小巷，部分步道较为狭窄，人多的时候行走都可能有困难，更别说骑行。“如果有脚踏车道，至少能提供更宽的空间，供骑士和行人使用。”

针对四个工业区将扩建一公里至五公里的脚踏车道，林树发认为，乍看虽然不算很长，但重点在于建在哪里、连接什么设施。若与地铁站或巴士转换站衔接，在这些工业区工作的人就有多一种交通选择，推动他们减少用车。

新加坡爱骑车队伍（LoveCyclingSG）联合创办人朱桦认为，这次招标对于改善脚踏车道网络非常有必要，他也注意到自己的邻里在脚踏车道升级后，骑行的人变多了。

朱桦提到，2040年陆路交通发展总蓝图其中一个未来设想，是让10岁学生也能骑脚踏车上下学，但这需要对脚踏车道进行一些调整。

他举例说，骑士沿着实龙岗路上段等主要道路骑行时，经常得为进出建筑或辅助路的车辆让路，其中实龙岗路上段一段500米长的道路可能得停上12次。如果可以设计连贯的脚踏车道作为主要交通流程的一部分，让车辆能礼让脚踏车，将有助于提高学生等群体对骑行的信心和安全感。