功绩奖章三得主 环境医疗科技等领域为国奉献心力

设立于1962年的功绩奖章（Meritorious Service Medal），颁授给长期为国服务、能力与功绩卓著、忠于职守，堪称表率的个人。今天《联合早报》为读者介绍今年七名功绩奖章得主中的另外三人：国家环境局主席李全盛、新联科技主席林承毅和以及滨海湾花园主席严昌明。

绿化我国建筑和环境 国家环境局主席李全盛获颁功绩奖章

为我国绿色建筑发展做出卓越贡献、致力于推动可持续发展和科学工程领域，国家环境局主席李全盛获颁今年的功绩奖章。

李全盛受访时说，这份殊荣激励他继续捍卫、培育和珍惜新加坡，这个所有人深爱的家园。

“这枚奖章反映了这些年与我共事的团队所付出的集体努力与奉献。在我们一起应对挑战和开拓新局面的过程中，我由衷感谢他们的指导和支持。”

自1995年开始，李全盛就在多个政府和业界的董事会和委员会任职。他2012年加入环境局董事会，并从2019年开始出任主席。

身为国家环境局主席，他推动可持续发展和循环经济；作为一名优秀工程师，他也为推进本地绿色建筑标准作出重要贡献。

李全盛在新加坡绿色建筑委员会2009年创立时出任主席，2011年成为荣誉顾问，领导团队加强成员在可持续设计和建设方面的能力。在委员会开发绿色建筑产品认证计划的过程中，他也发挥了重要作用。

他2003年进入新加坡建设局董事会，2011年至2013年担任副主席，带领推进我国绿色建筑标准并倡导建筑业数码化。

2005年至2019年出任建设局绿色建筑标志咨询委员会主席时，他除了监督我国发展数个版本的绿色建筑总蓝图，还设下到了2030年按总楼面面积绿化我国80％建筑的远大目标。

李全盛目前还是政府科学顾问委员会（Committee of Government Scientific Advisors）主席，针对战略性科学和技术问题向政府提供重要建议，塑造全国研究与发展议程。

李全盛2010年作为专业工程师理事会理事获得公共服务奖章，2018年作为环境局副主席荣获公共服务星章。他去年也荣获总统环境奖。

林承毅：致力促进每名国人健康与福祉

从利用高科技提高本地医疗业服务效率，到推进净零排放，再到加强我国公共交通资产管理——林承毅凭借多项贡献而荣获今年国庆功绩奖章。

从2019年开始至今，林承毅担任新联科技（Synapxe）主席。作为卫生部属下的重要机构，新联科技负责确保我国病患的医疗数据、护理、药物、医疗补贴和援助等重要信息，在整个医疗生态系统中无缝传输和流动。

为了确保海量数据的安全和高效使用，林承毅积极运用新科技。从今年6月起，新联科技推出全新云端人工智能机器分析平台HEALIX，可让各部门的数据需求集中在一个平台上，以实现医疗业的整体利益最大化。与维护独立的数据分析系统相比，这种方法不仅节省成本和人力资源，还可以加快分析模型的开发速度，特别是用在与人口健康相关的研究等领域。

去年底，新联科技还让一批全科医生试用一套创新的人工智能系统，协助他们为病患推算未来三年内患上高血压、糖尿病和肾病等慢性疾病的风险，准确率高达85％。

林承毅说：“过去八年来，我有幸见证了我国公共卫生信息系统的转型之路，以及效率和可靠性的大幅提升。我将继续秉承团队承诺，用创新理念提高每一位国人的健康水平，这份承诺也是我们贡献国家的动力。”

除了医疗领域，林承毅还从2020年起担任能源市场管理局主席。期间，他通过有效的领导方式实现了我国的能源安全，让能源结构向长期可持续目标发展，助力新加坡计划到了2050实现净零排放的目标。

另外，他还从2016年开始担任陆路交通管理局董事会副主席，加强了轨道交通系统等公共交通资产的管理水平。

严昌明多个领域做巨大贡献

在33年的公务员生涯中，滨海湾花园主席严昌明曾以常任秘书的身份，负责前新闻与艺术部、律政部、前社青体部、隶属总理公署的国家人口及人才署以及国家气候变化秘书处，亦出任媒体发展管理局主席和建屋发展局局长。

2016年退休后，他又出任滨海湾花园主席、新加坡海事及港务管理局和新传媒主席，在多个领域做出了巨大的贡献。

为此，严昌明（66岁）在今年获颁功绩奖章，这也是他在公共服务生涯中，第四次获得表彰。前三次分别是1995年获颁公共行政（银）奖章、2001年获公共行政（金）奖章及2006年获颁长期服务奖章。

政府在授勋颂词中说，严昌明领导多个部门，也出任不同机构的董事主席，发挥了强大的领导作用，包括领导团队将滨海湾花园打造成全球顶尖的园艺到访地，每年的访客人数都有明显的增长。

严昌明担任海事局主席期间，新加坡的国际海事中心地位随着航运与商业支出的增加而得到提升。他也带领新传媒走向数码化和创新，采用多平台的方式吸引观众。

严昌明受访时说，能为公共服务做出贡献超过30年是他的荣幸，而最近几年他很感激能有机会负责打造世界级的国家花园，为本地和国际社会提供数码和多媒体内容，以及将新加坡定位为顶级海洋城市，为国际贸易和本地经济增长提供支持。

他说：“我要与海事局、新传媒和滨海湾花园的许多才华横溢、敬业乐业的同事，一起分享这份荣誉。”

严昌明也强调，每个人都可以发挥自己的作用，让新加坡成为人们更美好的家园，他吁请每一个人挺身而出，为我们这个小红点做出贡献。