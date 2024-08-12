19岁青年当诈骗跑腿 涉洗钱164万元

为赚钱付公寓房租，19岁青年经前邻居介绍当上犯罪团伙跑腿，和同伙“轮班”，按指示前后提钱407次，涉及的赃款近164万余元，星期一（8月12日）早上被判21个月缓刑监视。

被告陈乐嘉（19岁）共面对17项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、电脑滥用法令以及杂项（公共秩序和滋扰）法令的控状。控方以其中五项提控他，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告在2023年8月透过前邻居邝嘉权（22岁）的介绍，成为以柔佛为基地的犯罪团伙跑腿。被告的职责是使用犯罪团伙提供的银行卡，从不同提款机取出现金。

被告当时和女友在一间公寓同居，他为了赚钱付房租，同意接下这份工作，事后被加入Telegram通讯平台的群组，依照犯罪团伙成员的指示行事。

根据案情，被告会收到犯罪团伙寄来或交给他的银行卡，并从群组收到有关提款数额、银行一次性密码以及会面交钱的地点等指示。

每当被告完成一组提款，他就能和邝嘉权从提款数额抽成1%，两人会平分这笔钱。

自2023年8月起，被告与一名马来西亚同伙轮流为犯罪团伙当跑腿，被告星期四到星期六进行提款“工作”，同伙则在被告没工作时，接替他进行提款。

虽然被告被要求提出巨款，有理由相信那些钱或是诈骗赃款，但他却还是持续当跑腿。

调查显示，被告以及马国同伙分别从27个银行户头进行407次的提款，取出高达164万零160元现金。其中有29万3755元和诈骗案受害者有关，这些受骗金额通过16个银行户头被转走。

另外，被告也跟邝嘉权共谋，未经允许登入四个银行账户98次，取出35万7680元。被告从中赚取3000元到4000元，并把所有费用花在个人开销上，并未进行赔偿。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年8月12日的《新明日报》。