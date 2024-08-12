女佣猛晃摇床 一岁婴险被抛飞

女佣大力摇晃一岁儿，险些将他从摇床抛飞，过程被家里电眼拍下，母亲看到视频后感震惊，赶紧送走女佣，报警备案。

菲卡（31岁，客服人员）与丈夫育有一名六岁女儿以及三名分别七岁、五岁与一岁的儿子。

根据《新明日报》报道，她受访时透露，由于她与丈夫都要工作，因此今年初请了一名来自印度尼西亚的女佣来家里帮忙。

“她的工作就是照顾四个孩子，她的简介说自己喜欢孩子，而且她自己也有一个孩子，我们才请她。”

她说，女佣平时十分安静，不怎么讲话。“整体上，她做得还可以，没想到我却在7月20日看到震惊的一幕。”

菲卡说，当天下午4时许，她趁着上班空档查看家中电眼，发现一岁儿子躺在摇床上，女佣正在用力摇晃。“我当下吓到了，赶紧把视频发给我丈夫。事发时，丈夫在家里冲凉，看到视频后，他马上去质问女佣。”

面对质问，女佣解释说，她是为了哄儿子睡觉。“这令我难以接受，我丈夫随后也报警，并把她送回女佣介绍中心。”

菲卡透露，她们送走女佣后，女佣才发信息道歉。

根据菲卡提供的视频可见，其他孩子当时在沙发上看电视，一岁的儿子吃着奶嘴躺在摇床上，女佣在旁边用力摇晃。视频显示，儿子有好几次似乎快要掉下来。

完整报道，请翻阅2024年8月12日的《新明日报》。