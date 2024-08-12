退役缆车“驶入”怡丰城 成为新拍照打卡点

从花柏山退役的缆车来到了怡丰城。从星期一（8月12日）起，公众可以踏上旧缆车，欣赏昔日的海港风光，重温1970年代乘坐缆车的感受。

由国家图书馆管理局主办的“缆车：穿越时空之旅”（Cable Cars: A Ride Through Time）展览位于怡丰城一楼，让公众搭上这部充满回忆的缆车，回顾圣淘沙和花柏山的历史，以及缆车的发展历程。

这部退役缆车在2009年由花柏山休闲集团捐赠给图管局，属第二代缆车。第二代缆车于1994年投入使用，配有多彩的外观和当时先进的自动开关门系统。

经过翻新后，这部缆车配备了舒适的座椅，里头还安装电视屏幕，播放着圣淘沙缆车的旧录像。

展区的另一端，设有以本地首部缆车为模型的电子照相亭。公众可通过平板电脑选择背景图，如1960年代的花柏山或现代的圣淘沙，然后在缆车模型里拍照打卡。

缆车配备了舒适的座椅，里头还安装电视屏幕，播放着圣淘沙缆车的旧录像。（林明顺摄）

我国第一代缆车于1974年投入运作，时任副总理吴庆瑞和夫人是首批乘客。随着缆车系统启用，圣淘沙也蜕变发展成今天的旅游胜地。

今年恰逢缆车系统启用50周年，花柏山休闲集团销售与业务拓展副处长王丽严受访时说：“退役缆车通常会被保留作为纪念，或捐赠给公园、民众俱乐部、图书馆，在这些地方留下一些文化记忆。”

展区中央还设有五个以历代缆车为设计的彩色展板。通过这些展板，公众可深入了解缆车系统半世纪来的历史，以及认识花柏山和圣淘沙的前身——直落布兰雅山和绝后岛（Pulau Blakang Mati）。

图管局规划与发展副处长陈伟明指出，虽然许多新加坡人都坐过缆车，但多数人不了解背后的历史。“怡丰城正好位于缆车附近，展板也融入乐高元素，希望能吸引年轻人，让他们认识缆车。”

刚移民到新加坡的席亚拉·威尔逊（Ciara Wilson，36岁）带着两岁女儿前来参观。“我们就住在吉宝湾，每天都能看到缆车，不过这是第一次在陆地上看到缆车，女儿觉得很新奇。”

展区的一端，设有以本地首部缆车为模型的电子照相亭。公众可通过平板电脑选择背景图，如1960年代的花柏山或现代的圣淘沙，然后在缆车模型里拍照打卡。（林明顺摄）

来自中国杭州的游客钟央（40岁）则被展板和照相亭吸引。“从远处就看到像乐高一样五颜六色的展板，但如果现场有解说员会更好。”

这个展览将持续到8月25日，是图管局的图书馆及档案馆蓝图的项目之一。