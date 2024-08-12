喝咳嗽药水成瘾教唆女友助买 男子监五个月又两周

咳嗽药水瘾君子教唆在诊所担任助理的女友，八个月内25次以其他病患名义购买咳嗽药水，现在被判入狱五个月又两周。

被告黄凯伦（36岁）面对一项欺骗和两项抵触滥用电脑法令的控状，星期一（8月12日）在国家法院认罪。

根据案情，被告案发时对咳嗽药水上瘾，女友陈彤琳（42岁）当时在位于裕廊东的陈慧敏诊所（M/S Helen Tan Clinic Pte Ltd）当助理。

这家诊所允许病患在提供姓名和身份证号码后，在没有看诊的情况下购买咳嗽药水。依据诊所规定，同一名病患在九天内只能购买240毫升的咳嗽药水。

2021年5月1日左右，被告为满足药瘾要求陈彤琳“走漏洞”，利用其他病患的姓名帮他购买咳嗽药水。

陈彤琳答应被告，在未获授权的情况下登录诊所的电脑系统，查看至少65名病患的姓名和身份证号码，并把这份名单交给被告。这些病患已有一段时间没到诊所看诊，在系统中处于“不活跃”的状态。

2021年5月1日至12月30日期间，陈彤琳至少25次登录系统，重新激活病患的状态，好让被告以这些病患的身份购买咳嗽药水。

被告会在女友值班时到诊所，假意替他人代买咳嗽药水，他提供其他病患的姓名和身份证号码，每次购买两瓶120毫升的咳嗽药水。

2022年2月，一名病患发现诊所允许他人领取自己的药物，向诊所投诉。诊所接获投诉后，为了查清此事，花了1万2000元聘请私家侦探调查，最终揭发被告行径。

控方指出，被告是此案受益人，指使陈彤琳滥用职权犯案。被告的行为可能导致咳嗽药水非法在市面上流通，再加上他有毒品和欺骗相关案底，建议法官判他坐牢五至七个月。

被告律师求情时说，被告已意识到罪行的严重性，并感到懊悔。他还需抚养两名继子，承诺会改过自新，恳请法官轻判。

陈彤琳早前认罪后，被判坐牢五个月。（人名译音）