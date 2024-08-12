行动党阿裕尼团队洗牌 商人沈茂强和工会领袖捷鎶任支部主席

人民行动党阿裕尼集选区团队洗牌，商人沈茂强和工会领袖捷鎶分别受委巴耶利峇和友诺士行动党支部主席，取代杨陞才和蔡荣良。

沈茂强（55岁）和捷鎶（Jagathishwaran Rajo，37岁）相信会在来届大选中代表行动党，参加阿裕尼集选区议席的竞逐。

行动党星期一（8月12日）上午公布任免时，没有提到杨陞才和蔡荣良的动向，只说他们会协助完成过渡。

过去几年为阿裕尼团队提供指导的行动党前主席林文兴受询时则说：“我们正在为支部带来新的视角、新的思想和新的气息。”

沈茂强和捷鎶的任命即日起生效。行动党阿裕尼集选区团队的另外三名成员是赖添发（61岁）、陈惠意（46岁）和山水·卡玛尔（Shamsul Kamar，51岁）。

沈茂强是上市公司新晔启华的执行董事兼首席执行官，除了活跃于社区，2015年起也活跃于兀兰和武吉知马支部，并担任行动党武吉知马支部副主席超过六年。

他在脸书贴文说：“我很荣幸加入巴耶利峇团队，并将尽我所能为巴耶利峇居民服务。我要感谢Alex（杨陞才）所做的一切。就让我们一起建设一个更美好的社区！”

杨陞才也在贴文说，他相信沈茂强会继续带领团队不断发展，并说经历三次选举失利的团队没有丧失为居民服务的信念，是最让他感动的。

杨陞才是行动党中委，2017年到巴耶利峇基层服务之前，是行动党波东巴西支部秘书。一般相信，他会回到波东巴西服务，或许会取代波东巴西议员司徒宇斌出任支部主席。

捷鎶是国内税务局职员联合会执行秘书、职总自由业者和自雇人士署助理署长，以及音像与创意专业人士协会首席劳资关系官。他2009年起活跃于荷兰—武吉知马集选区的正华分区，并担任支部秘书八年。

他在脸书贴文说：“我很荣幸出任行动党友诺士支部主席。我由衷感谢蔡先生和敬业的友诺士团队过去12年不懈的奉献与努力。我期待与友诺士团队一起努力，为我们的居民服务。”

蔡荣良2013年调往友诺士之前在武吉班让选区服务。他在贴文中说，过去12年与许多兢兢业业的活跃基层党员一起为友诺士居民服务，让他非常感激与荣幸，友诺士精神和居民的善举也令他备受鼓舞。

他会以支部顾问的身份提供援助，他说：“我将继续坚定不移地为新加坡人服务，并且在有需要的时候，继续为党做出贡献。”

阿裕尼集选区的议席2011年大选落入工人党团队之手，2015年和2020年大选行动党都没能夺回这个选区。

前议员张有福：不认为行动党有意再拿下全部议席

行动党在阿裕尼变阵，但仍未有重量级人物调往这个反对党选区。行动党前议员张有福受访时说，行动党有时候行事神秘，但他不认为行动党有意再次拿下全部议席。

他分析：“否则，你要如何解释行动党派新手去跟反对党最强候选人竞争的策略？这或许是为了练兵。”

政治观察员陈添金博士也认为，除非很有信心能夺回这个选区，否则行动党不会向阿裕尼派出重量级人选。他也说，行动党选择在这个时候公布新面孔的身份，是沿用了该党分阶段介绍新人的例常做法。

智库铄翼国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）则观察到，行动党调整了在反对党选区的排阵策略，倾向于派出有基层工作经验的人选。

“我们不太可能会看到重量级人物带队，相反地，行动党希望借助基层团队的集体力量来打败现任的工人党议员。”

至于为什么派一名印族人选到需要马来族少数候选人的阿裕尼集选区，穆斯塔法分析，这可能是为了争取印族选票。