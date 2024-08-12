班机降落成田机场时冒烟 新航：换了轮胎问题已解决

新加坡航空SQ638班机于星期一（8月12日）早上降落在东京成田国际机场时，客机左侧冒烟。据新航说，是客机的制动系统出现技术问题，后来换了轮胎，问题已解决。新加坡民航局星期一晚上指出，返程的班机已于当天新加坡时间7时零2分安全降落本地。

日本媒体报道，新加坡时间星期一早上6时47分，新航SQ638航班降落在东京成田国际机场B跑道时，突然发生异常，左侧引擎冒烟。日本放送协会（NHK）现场影像显示，有消防车和其他应急车到场待命，B跑道关闭约50分钟。

法新社较早时报道，日本消防部门称收到飞机左边引擎冒出白烟的通报，出动六辆消防车和两辆救护车赶到现场。现场没有火患迹象，也没有人受伤。成田市消防局发言人说：“消防员在场观察飞机超过一小时后离开现场。”

成田国际机场发言人则说飞机可能是着陆时出问题，飞机跑道上也发现轮胎碎片。

新加坡航空公司后来回复《联合早报》询问时证实，SQ638班机星期天（11日）从新加坡飞往成田国际机场。班机于星期一当地时间早上7时38分抵达时，制动系统出现技术问题。

出问题的班机为波音787-10，机上共有260名乘客和16名机组人员。

新航的地面工程团队随后解决了技术问题，并更换班机的一个轮胎。猜测轮胎当时和跑道摩擦，以致产生浓烟和碎片。

这个事件也导致从东京成田国际机场起飞，返回新加坡的航班SQ637延误两个多小时，同日下午1时28分才起飞。

新航说：“乘客和员工的安全是我们的首要任务。新加坡航空对此给所有乘客带来不便表示歉意。”

新航的文告也说，明年3月30日至5月31日期间，新加坡飞往东京成田国际机场的SQ638班机，原本所用的波音787-10，改用空客A380-800。

由成田返回新加坡的SQ637则在3月31日至6月1日期间，同样改用空客A380-800。

新加坡民航局晚间则证实，初步调查显示，飞机其中一个轮子的制动系统出现技术问题。东京成田团队解决了技术问题，返程的班机也已安全回返。

新航正在和民航局调查技术问题的原因。