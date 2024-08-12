公益达人萧作鸣 受封公共服务星章（勋条）

第三次受封的公益达人萧作鸣数十年来过着充实而富有社会使命的“推拉人生”。

“推拉”这一词，恰如其分地描述了乌鲁班丹公民咨询委员会副主席萧作鸣（75岁）的公益之路。

据了解，萧作鸣一方面积极推贤荐能、提拔新人，另一方面，他也屡屡受到青睐，不论走到哪里，总会被“拉”进组织担任义务职务，而他总是欣然接受这些邀请。

萧作鸣曾于2005年和2013年分别获得公共服务奖章和公共服务星章，本月再获公共服务星章（勋条）。

他涉足的公益领域广泛，包括华社自助理事会、新加坡华族文化中心、福海禅寺、总统慈善挑战等，也曾在推广华语理事会任职20年，其中七年担任主席。

尤其热衷于服务医疗机构的萧作鸣，希望为贫病群体，特别是老人，提供更多支持。他曾担任广惠肇留医院、仁慈医院、国立健保集团、心理卫生学院、陈笃生医院社区基金和全国皮肤中心保健基金等的义务职务。

萧作鸣为乌鲁班丹区服务约25年，服务过的三名议员包括林文兴、维文医生和迪舒沙。

“获得表彰，我深感荣幸。许多老友纷纷捎来祝贺，这让我感到一些满足。这几十年来，我得到社会贤达和领导给予的机会，得以服务社区与基层。

“更重要的是，我有机会广交朋友，与充满热心和同理心的团队一起合作，留下了许多美好的回忆。”

萧作鸣由衷感激一直默默耕耘，为社会国家做出贡献的团队。“星章不仅是个人的荣誉，更是团队的成果，因此我要跟乌鲁班丹公民咨询委员会共享。”

萧作鸣特别感激家人，尤其是多年来照顾家庭的妻子，让他能够全情投入公益事业。

为新加坡报业控股服务超过40年的萧作鸣，在2022年5月报业控股除牌时，卸下报业控股华文媒体集团文化产业部及时报产业商业顾问的职位，加入Cuscaden Peak Investments成为商业顾问，2023年9月正式退休。

虽然退休了，萧作鸣的“课外活动”从未减少。除了社区义务工作，他还担任多家公司的独立董事和董事。

“也不知，未来还能走多远，但只要身心允许，我会继续投身社会工作，尽绵薄之力，希望大家的生活更加充实。”

看来，萧作鸣还会继续过着这种“推推拉拉”的丰盛生活。