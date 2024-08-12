大耳窿下假订单骚扰 送餐平台多举措防欺诈

大耳窿团伙持续通过送餐平台骚扰借贷者，多个送餐平台为此采取预防欺诈演算法、屏蔽可疑订单、定期监控欺诈模式及限制潜在违例用户订餐等，来避免遭大耳窿团伙利用。

在2020年冠病疫情期间，大耳窿团伙开始利用送餐平台骚扰借贷者，例如通过送餐平台大量安排送餐员送餐到受害者的住家，受害者或许不必支付，没有财务损失，却会被络绎不绝的送餐员搞到无法如常过日子。

疫情后，这继续成为大耳窿团伙用来骚扰受害人的惯用伎俩。

今年7月29日，景万岸惹兰格里锡一处私宅住户就遭到阿窿骚扰。阿窿不仅打电话催债，还安排丧事服务和外卖员送餐去骚扰住户。新加坡警察部队接获通报后，立刻展开调查，当天就以涉嫌协助非法放贷的罪名逮捕一名27岁男子，后来将他控上法庭。

本地最大的送餐平台之一Grab的发言人指出，Grab对大耳窿骚扰行为采取零容忍态度。“被发现滥用我们的平台进行类似活动的用户，将永久被禁止使用平台。”

发言人说，Grab实施额外措施，包括限制潜在违例用户在使用货到付款时的订餐额度和数量，这些用户若要继续完成订单，就必须先用无现金支付的方式付款。

另一家送餐平台FoodPanda发言人说，他们推出了数个措施应对假订单，维护客户和送餐伙伴的使用体验。“这包括预防欺诈演算法，屏蔽可疑订单，以及定期监控欺诈模式等。”

基于商业机密，两家公司没有透露被屏蔽的户头有多少等细节，但FoodPanda发言人说，由于推出应对措施，这类案件近期已有所减少。

“所有送餐伙伴和客户若遇到类似情况，应立即通过应用寻求平台协助。我们也和有关当局紧密合作，调查非法放贷案件，并加强措施打击欺诈活动。”

警方与各方合作 打击非法放贷

警方发言人答复《联合早报》询问时说，对于非法放贷活动，我国制定了严格的法律，当局也严厉执法打击这类活动。然而，非法放贷团伙现在大多转到海外运营，并且使用电子记账和云服务等工具，以及通过数码平台如手机应用来处理非法放贷。

为了隐藏身份和掩盖罪行，这些团伙也使用线上送餐平台和不同聊天应用来骚扰借贷者。因此，警方也与不同利益相关者合作，打击这类非法活动。

警方发言人说，警方与资讯通信媒体发展局、电信公司、社交媒体公司和送餐平台合作。“非法放贷团伙会继续使用最简单的方式来联系和骚扰借贷人，并将无所不用其极达成目标。”

警方也与海外执法伙伴合作，共享信息以及协调跨境执法行动。“我们将继续向这些团伙施压，监视团伙的策略，并与利益相关者合作，瓦解团伙的活动，揪出涉案者，将他们绳之于法。”

警方注销逾4500个非法放贷电话号码

内政部长兼律政部长尚穆根8月6日通过书面答复议员颜添宝（宏茂桥集选区）询问时透露，在2023年1月至2024年5月，警方申请注销超过4500个涉及非法放贷活动的电话号码，同时屏蔽和撤下超过5300个线上户头和广告。

颜添宝提问，政府是否有条例规定电信公司、社交媒体平台和应用服务供应商限制和禁止非法放贷者使用它们的平台，包括刊登广告。

尚穆根回答说，在刑事诉讼法下，警方能指示电信公司终止被用来进行非法放贷和其他罪行的电话线，而在网络犯罪危害法令下，政府能指示在线服务提供商限制本地用户触及的界面，包括非法放贷活动。