国庆群众大会星期天举行 黄总理巫华英发表演说

总理兼财政部长黄循财星期天（8月18日）将在宏茂桥的工艺教育学院总部，发表任内首个国庆群众大会演说。他将延续历任总理的做法，先后以巫华英三语演讲。

总理公署星期一（12日）发文告说，黄总理将在星期天傍晚6时45分，先以马来语和华语演讲，并从晚上8时起以英语发表演说。

文告也指出，本地电视频道和电台将直播国庆群众大会。

《联合早报》星期天也会在网站（zaobao.sg）和应用上，实时发布国庆群众大会的要点。读者也可通过社交媒体平台掌握最新信息。

公众也可通过黄总理的YouTube频道和脸书页面、总理公署YouTube频道、mewatch.sg和CNA网站等平台，实时收看国庆群众大会。

总理上载短视频 呼吁公众看国庆群众大会

黄总理星期一在社交媒体平台上载一段短视频，呼吁公众收看国庆群众大会。

视频一开头，是他练习以马来语和华语问候国人的片段。他也自我调侃说，自己没有“魔法杯”（magic cup），但正在努力加强语言能力。

2020年4月，前总理、国务资政李显龙针对冠病疫情，向全国发表电视讲话。在转换不同语言前，他都会举起蓝色的陶瓷杯，并喝一口水润喉。

这一举动吸引网民注意，并在网上热烈讨论，还制作网络“模因”（meme，即在网上迅速传播的图像或视频等），把水杯形容为“魔法杯”，让人有驾驭不同语言的能力。