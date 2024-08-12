安装噪音传感器仅收集邻里噪音证据 不储存谈话

安装噪音传感器目的在于收集证据来协助调查工作，有关当局制定了相关操作框架以保障居民隐私，包括原始录音在数据化后将自动删除，不会储存居民的谈话。

国家发展部、律政部以及文化、社区及青年部星期一（8月12日）向媒体讲解成立社区关系处的目的，以及展示噪音传感器的运作方式。

建屋局今年上半年 每月平均收2160起邻里噪音反馈

根据国家发展部提供的数据，建屋发展局今年上半年每月平均接获2160起跟邻里噪音有关的反馈。

一般上，九成的邻里噪音纠纷可通过加强邻居之间的沟通或调解成功化解，剩余的属于无法通过调解解决的严重邻居噪音纠纷，而严重案例中也只有少数可能须要出动噪音传感器来确认噪音源头。

严重邻居噪音纠纷不易化解的常见原因，包括难以确认噪音源头，使得苦主无法收集有力证据。

国家发展部社区事务署高级司长（运作）叶耀承星期一接受媒体采访时说：“噪音传感器将是一个有用的辅助工具，帮助我们找出噪音来源，借此重新开启邻居之间的对话，以便双方能努力化解分歧。”

他强调，每次使用噪音传感器的时长介于三至七天，目的在于确认噪音来源、时间点和强度。当局也拟定了相关操作框架，以保障居民隐私。

例如，噪音传感器的数据将实时传送到本地的服务器上，而处理这些数据时，须遵守严格的权限管控；所有原始录音经处理后将删除，不会储存下来，社区关系执行员也无法听取任何原始录音。

叶耀承解释说，噪音传感器传送的原始录音将自动转化成数据，以显示噪音的方向、时间点和强度。那些原始录音会在一天内转化为数据，经过处理的原始录音将删除，整个过程中不会有人听到原始录音，因此居民无须担心隐私可能被侵犯的问题。

噪音传感器传送的原始录音将自动转化为数据，以显示噪音的方向、时间点和强度。（吴先邦摄）

征求屋主或住户同意后 才在受影响单位装传感器

此外，只有在征求屋主或住户同意后，社区关系处才会在受影响单位安装噪音传感器；若要在公共走廊等安装传感器，必须得到有关市镇理事会的同意。

“安装噪音传感器只是提供给申诉人的一种选项，以协助他们收集证据。如果没有对方的同意，我们不会这么做。”

社区关系处将率先在淡滨尼市镇试行一年。叶耀承说，选择淡滨尼作为试点，是因为与其他市镇相比，淡滨尼的平均邻里噪音反馈数量适中。

“由于试点的目的是帮助设计社区关系处的模式和配置资源，我们需要一个噪音反馈量适中的试点地区，确保经验和学习成果更具全国代表性。”

社区关系处目前有15名工作人员，包括数名社区关系执行员和策划人员。社区关系执行员或社区关系辅助执行员执勤时，都会佩戴录像设备和证件。

叶耀承说：“他们在执行任务时会表明身份，公众也可以通过国家发展部网站确认对方的身份。”