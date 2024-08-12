外交工作不再限于传统领域 维文吁未来外交官拓宽思维视野

外部挑战日益复杂，新加坡外交官的职责，不再局限于传统领域的外交谈判与协商，未来还涉及气候变化、能源科技和人工智能等新领域。外交部长维文医生说，我国外交官须文理兼通、情理兼备，并呼吁他们拓宽思维和视野，从而帮助国家找到应对新挑战的办法。

维文星期一（8月12日）在外交服务奖学金颁发仪式上致辞时，鼓励奖学金得主利用未来的三四年，在吸取书中的知识之外，也要建立人脉，特别是与来自不用背景、信仰和领域的人交流。

维文指出，外交工作在许多领域的作用日益重要，未来的外交官得了解气候变化、能源、科技等领域，尤其是数码科技的进步，包括人工智能、生物技术和能源变革。他说，有鉴于此，外交官必须文理贯通，情理兼备。

“因此，你们得去扩展思维。对于新加坡和新加坡的外交官来说，因为我们是脆弱的小国，世界又充满危险，我们必须时刻向外看。”

不过，维文也提醒，放眼世界的同时，外交官须谨记外交始于内政。“我们不只要说服其他国家的外交官，还得说服我们自己的人民，支持我们采取的立场。”

他说：“你们对外的许多外交技巧，在国内也会派得上用场。”

维文还提到，外交部的领事援助对新加坡人至关重要。例如，在冠病疫情和当前国际战事期间，遍布全球的新加坡人都需要领事援助。“外交工作不仅是智力上的挑战，还包括照顾全球各地的新加坡人。”

四人获外交服务奖学金 负笈美英法

今年有四人获颁外交服务奖学金，他们将负笈法国、美国和英国。

公共服务委员会（外交服务）奖学金得主陈恩僖（19岁），即将前往巴黎政治大学主修社会科学。她说，自己对外交官的工作感兴趣，因为这符合她对全球事务和与人交流的热忱，也满足了她对使命感的追求。

陈恩僖也会副修中东和地中海学科，并学习阿拉伯语。

“中东对一般新加坡人来说相当遥远，我也认为这是一个经常被误解的区域，因为中东事务太复杂了。因此，我想深入了解其中的复杂性，并探索如何在这样一个动荡的区域实现和平会，以及推动新加坡和中东的未来合作。”

另一名奖学金得主黄乐乐（Laiyla Alisha Nair，19岁）选择到美国加利福尼亚大学洛杉矶分校修读经济学与全球研究。

今年2月，她在外交部实习期间，完成了一项关于拉丁美洲与我国合作领域的研究，涉及巴西、哥伦比亚、智利等全球南方国家。

“新加坡与拉丁美洲10年前往来不多，但过去10年有了很大进展，人们也开始关注这个地区。我们的主流教育体制中，很少接触这些国家，所以感觉上十分遥远。”

在研究过程中，黄乐乐须使用翻译软件，才能阅读葡萄牙文和西班牙文资料。因此，她也希望在大学修读西班牙语，以便更深入了解拉丁美洲，并与美国的拉丁裔社群交流。

“以后成为外交官，我希望提出新的想法，让新加坡与不常往来的国家建立联系。”

另外两名奖学金得主分别是前往英国伦敦国王学院修读政经哲的高丹（Gautam Balasubramaniam，20岁），以及负笈伦敦大学学院修读政治与国际关系的潘楷学（21岁）。